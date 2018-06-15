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На Донбасі – складна ситуація: Україна зазнала втрат, є багато поранених

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Ситуація на Донбасі залишається складною
Ситуація на Донбасі залишається складною / Фото з вільних мереж

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі протягом 14 червня залишалася складною, адже на всій лінії фронту тривали інтенсивні бойові дії. Так, російські окупаційні сили 33 рази обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі уточнили, що 15 з цих обстрілів проросійські бойовики здійснили, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 міліметри, а також – 5 разів артилерію калібру 122 міліметри.

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Зазначимо, що під час бойових дій 2 українських військовослужбовців загинули, 6 отримали поранення та були госпіталізовані.

Щодо втрат російських окупантів, то, за даними української розвідки, було ліквідовано 12 осіб та ще 10 поранено.

На Луганському напрямку бойові дії тривали поблизу селищ Новотошківське та Оріхове. На Горлівському напрямку найактивніші бойові дії велися в районах Троїцького, Луганського та Південного. На Донецькому напрямку – в районах Авдіївки, Опитного, Новотроїцького та Богданівки. На Маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали в районах Водяного та Лебединського.

"Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримували рубежі, давали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли", – наголосили у штабі ООС.

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Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 канал
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