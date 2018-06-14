Безпілотник ОБСЄ виявив танки та ракетні системи проросійських бойовиків

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила звіт з результатами спостереження в зоні проведення операції Об'єднаних сил на сході України та на непідконтрольних українській владі територіях.

Про це повідомляється у звіті ОБСЄ.

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Зазначається, що на непідконтрольній території в Луганській області виявлено реактивні системи залпового вогню Град.

8 червня БПЛА виявив 7 ракетних систем залпового вогню (РСЗО, БМ-21 Град, 122 міліметри) приблизно в шести кілометрах на південний схід від населеного пункту Міусинськ, (62 км на південний захід від Луганська),

– йдеться у повідомленні.

We have compiled the most important SMM's observations for two weeks in the latest report. Read in three languages ️ https://t.co/4LDbcfQ4MC pic.twitter.com/eUSZiSEjz1 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 14 червня 2018 р.

Також 8 червня на лінії розмежування, але за межами виділеної для зберігання озброєння зони на непідконтрольних територіях безпілотник виявив 34 танки (двадцять чотири Т-72 та десять Т-64) приблизно в 3,5 кілометрів на південний схід від населеного пункту Тернове. Ще 11 танків (Т-72) було виявлено орієнтовно в 3 кілометрах на захід від населеного пункту Мануйлівка.

Також безпілотники зафіксував зенітно-ракетний комплекс (9К35 Стріла-10), розміщений з порушенням лінії відведення в населеному пункті Гольмовський (49 кілометрів на північний схід від Донецька). Його пускова установка була спрямована під кутом вверх. За оцінкою спеціальної моніторингової місії, комплекс був наведений на БПЛА.

9 червня безпілотник СММ далекого радіусу дії зафіксував зенітно-ракетний комплекс Оса.

Нагадаємо, голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню.