Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки и ракетные системы пророссийских боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала отчет по результатам наблюдения в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины и на неподконтрольных украинской власти территориях.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

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Отмечается, что на неподконтрольной территории в Луганской области обнаружены реактивные системы залпового огня "Град".

8 июня БПЛА обнаружил 7 ракетных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 миллиметра) примерно в шести километрах на юго-восток от населенного пункта Миусинск, (62 км на юго-запад от Луганска),

– говорится в сообщении.

We have compiled the most important SMM's observations for two weeks in the latest report. Read in three languages ️ https://t.co/4LDbcfQ4MC pic.twitter.com/eUSZiSEjz1 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 14 червня 2018 р.

Также 8 июня на линии разграничения, но за пределами выделенной для хранения вооружения зоны, на неподконтрольных территориях беспилотник обнаружил 34 танка (двадцать четыре Т-72 и десять Т-64) примерно в 3,5 километрах на юго-восток от населенного пункта Терновое. Еще 11 танков (Т-72) было обнаружено ориентировочно в 3 километрах на запад от населенного пункта Мануйловка.

Также беспилотники зафиксировали зенитно-ракетный комплекс 9К35 Стрела-10), размещенный с нарушением линии отвода в населенном пункте Гольмовский (49 километров к северо-востоку от Донецка). Его пусковая установка была направлена под углом вверх. По оценке специальной мониторинговой миссии, комплекс был наведен на БПЛА.

9 июня беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Напомним, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня.