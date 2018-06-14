18:38
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Беспилотник ОБСЕ обнаружил танки и ракетные системы пророссийских боевиков

28 Читати новину українською
ОБСЕ обнародовало отчет по результатам наблюдения на востоке Украины
ОБСЕ обнародовало отчет по результатам наблюдения на востоке Украины / vchasnoua.com

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала отчет по результатам наблюдения в зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины и на неподконтрольных украинской власти территориях.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

Читайте также: Нетрезвый пророссийский боевик запустил в наблюдателей СММ молотком, – ОБСЕ

Отмечается, что на неподконтрольной территории в Луганской области обнаружены реактивные системы залпового огня "Град".

8 июня БПЛА обнаружил 7 ракетных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 Град, 122 миллиметра) примерно в шести километрах на юго-восток от населенного пункта Миусинск, (62 км на юго-запад от Луганска),
– говорится в сообщении.

Также 8 июня на линии разграничения, но за пределами выделенной для хранения вооружения зоны, на неподконтрольных территориях беспилотник обнаружил 34 танка (двадцать четыре Т-72 и десять Т-64) примерно в 3,5 километрах на юго-восток от населенного пункта Терновое. Еще 11 танков (Т-72) было обнаружено ориентировочно в 3 километрах на запад от населенного пункта Мануйловка.

Также беспилотники зафиксировали зенитно-ракетный комплекс 9К35 Стрела-10), размещенный с нарушением линии отвода в населенном пункте Гольмовский (49 километров к северо-востоку от Донецка). Его пусковая установка была направлена под углом вверх. По оценке специальной мониторинговой миссии, комплекс был наведен на БПЛА.

9 июня беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировал зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Напомним, председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка ОБСЕ Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук