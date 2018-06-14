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Волонтери показали, як українські бійці "жорстко карають" окупантів: відео

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Волонтери показали, як українські захисники знищують бойовиків
Волонтери показали, як українські захисники знищують бойовиків / Фото з відкритих джерел

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на окупованому Донбасі розвідники першого батальйону 54-ї бригади, легендарна група К-2, завдали жорстокого удару по позиціях проросійських бойовиків.

Відповідне відео оприлюднили волонтери фонду "Повернись живим" у Facebook.

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"Швидко збираємося. Є інформація. Зараз по селу і нашим позиціям будуть стріляти мінометами, в них на прикритті декілька одиниць ствольної артилерії. Відпрацьовуємо на випередження: я коректую, по команді – ховаємося. Головне, щоб "отвєтка" не по селу", – ці слова лишись за кадром", – йдеться в описі до відео.

Як зазначається, українські бійці групи К-2 часто завдають нищівних ударів по позиціях російських окупаційних військ.

Легендарна група К-2 – справжні професіонали своєї справи. Ворожі обстріли населених пунктів Світлодарської дуги жорстко караються цими хлопцями. Десятки одиниць знищеної техніки і ворожих позицій,
– додали волонтери.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Волонтери
Джерело: 24 Канал
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