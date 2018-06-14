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Українські захисники дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: бойовики зазнали втрат

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Українські бійці ліквідували одного проросійського бойовика на Донбасі
Українські бійці ліквідували одного проросійського бойовика на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Минулої доби, 13 червня, проросійські бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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"13 червня ситуація в районі проведення ООС залишалася складною та контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганщині, в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка, окупанти безрезультатно намагалися витіснити підрозділи українській бійців з вигідних оборонних позицій. На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове та Зайцеве. На Донецькому, в районі міста Авдіївка, ворог вдався до ведення вогню з мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районі населених пунктів Талаківка та Водяне.

Під час бойових дій чотири наших захисника отримали поранення. Поранених оперативно доставлено до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох окупантів російсько-окупаційних військ,
– додали у штабі.

Окрім того, упродовж ночі 14 червня противник один раз застосував важке озброєння по наших позиціях з району населеного пункту Докучаєвськ.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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