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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинские защитники дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: боевики понесли потери

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Украинские бойцы ликвидировали одного пророссийского боевика на Донбассе
Украинские бойцы ликвидировали одного пророссийского боевика на Донбассе / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 13 июня, пророссийские боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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"13 июня ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", – говорится в сообщении.

В частности, в Луганской области, в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, оккупанты безрезультатно пытались вытеснить подразделения украинских бойцов из выгодных оборонительных позиций. На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Гладосово и Зайцево. На Донецком, в районе города Авдеевка, враг предпринял ведение огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Талаковка и Водяное.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро оккупантов российско-оккупационных войск,
– добавили в штабе.

Кроме того, в течение ночи 14 июня противник один раз применил тяжелое вооружение по нашим позициям из района населенного пункта Докучаевск.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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