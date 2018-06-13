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Росія категорично відкинула чергову пропозицію "режиму тиші" на Донбасі

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Росія відкинула чергову пропозицію "режиму тиші" на Донбасі
Росія відкинула чергову пропозицію "режиму тиші" на Донбасі / Getty images

Російська сторона у Тристоронній контактній групі відкинула усі пропозиції щодо режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила речниця представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Насамперед йдеться про припинення вогню; відведення важких видів озброєнь; створення в районі населеного пункту Кальміуське, Кумачово, Новоазовськ та Саханка ділянки, вільної від тяжкого озброєння; всебічний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО,
– зазначила вона.

Оліфер додала, що всі ці питання були внесені українською стороною "як пропозиції задля настання сталого та справжнього режиму тиші", проте російською стороною "вони категорично не були сприйняті".

11 червня у Берліні відбулась зустріч міністрів МЗС України, Росії, Франції та Німеччини. Представники "нормандської четвірки" обговорили питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і формат миротворчої місії.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Мінські домовленості Леонід Кучма Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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