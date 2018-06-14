Волонтеры показали, как украинские бойцы "жестко наказывают" оккупантов: видео

В зоне проведения операции Объединенных сил на оккупированном Донбассе разведчики первого батальона 54-й бригады, легендарная группа К-2, нанесли жестокий удар по позициям пророссийских боевиков.

Соответствующее видео обнародовали волонтеры фонда "Вернись живым" в Facebook.

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"Быстро собираемся. Есть информация. Сейчас по селу и нашим позициям будут стрелять минометами, у них на прикрытии несколько единиц ствольной артиллерии. Отрабатываем на опережение: я корректирую, по команде – прячемся. Главное, чтобы "ответка" не по селу", – эти слова остались за кадром ", – говорится в описании к видео.



Как отмечается, украинские бойцы группы К-2 часто наносят сокрушительные удары по позициям российских оккупационных войск.

Легендарная группа К-2 – настоящие профессионалы своего дела. Вражеские обстрелы населенных пунктов Светлодарской дуги жестко наказываются этими ребятами. Десятки единиц уничтоженной техники и вражеских позиций,

– добавили волонтеры.