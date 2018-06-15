На Донбассе – сложная ситуация: Украина понесла потери, есть много раненых

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в течение 14 июня оставалась сложной, ведь на всей линии фронта продолжались интенсивные боевые действия. Так, российские оккупационные силы 33 раза обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе уточнили, что 15 из этих обстрелов пророссийские боевики осуществили, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 миллиметра, а также – 5 раз-артиллерию калибра 122 миллиметра.

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Отметим, что во время боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

Относительно потерь российских оккупантов, то, по данным украинской разведки, было ликвидировано 12 человек и еще 10 ранены.

На Луганском направлении боевые действия продолжались вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На Горловском направлении активные боевые действия велись в районах Троицкого, Луганского и Южного. На Донецком направлении – в районах Авдеевки, Опросного, Новотроицкого и Богдановки. На Мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах Водяного и Лебединского.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы", – отметили в штабе ООС.

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