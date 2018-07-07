В ОБСЕ обеспокоены украинским законопроектом о кибербезопасности

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Раду пересмотреть законопроект, который позволяет блокировать сайты без решения суда.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира.

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Я призываю законодателей тщательно просмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности со свободой СМИ и правом граждан на свободу выражения мнения,

– сказал Дезир.

Представитель ОБСЕ отметил, что хотя и разделяет интересы национальной безопасности Украины, все же считает, что этот законопроект должен содержать четкие меры целью которых будет защита принципов прозрачности, пропорциональности и необходимости.



В ОБСЕ призвали Украину избежать применения излишних мер, которые могут повлиять на распространение информации в интернете.



Законопроект № 6688 "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" уже второй раз пытались вынести на рассмотрение парламента.

Напомним, что СБУ поддержала необходимость принятия Верховной Радой проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".