В ОБСЄ занепокоєні українським законопроектом про кібербезпеку

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Раду переглянути законопроект, який дозволяє блокувати сайти без рішення суду.

Про це повідомляється в заяві представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра.

Читайте також: Блокувати інтернет: кому і як загрожує новий законопроект 6688 щодо інформбезпеки

Я закликаю законодавців ретельно переглянути текст законопроекту та збалансувати проблеми безпеки зі свободою ЗМІ та правом громадян на свободу вираження думки,

— сказав Дезір.

Представник ОБСЄ зазначив, що хоч і поділяє інтереси національної безпеки України, все ж вважає, що цей законопроект повинен містити чіткі заходи метою яких буде захист принципів прозорості, пропорційності та необхідності.

В ОБСЄ закликали Україну уникнути застосування надмірних заходів, які можуть вплинути на поширення інформації в інтернеті.

Законопроект № 6688 "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" вже другий раз намагалися винести на розгляд парламенту.

Нагадаємо, що СБУ підтримала необхідність ухвалення Верховною Радою проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".