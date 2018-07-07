12:19
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Епічне рандеву Путіна і Терези Мей. Шоу Трумена на футболі в РФ
Вєсті Кремля
21:55, 6 липня
Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін
Вєсті.UA
21:20, 6 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В ОБСЄ занепокоєні українським законопроектом про кібербезпеку

68 Читать новость на русском
В ОБСЄ закликали Раду переглянути законопроект № 6688
В ОБСЄ закликали Раду переглянути законопроект № 6688 / 5.ua

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Раду переглянути законопроект, який дозволяє блокувати сайти без рішення суду.

Про це повідомляється в заяві представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра.

Читайте також: Блокувати інтернет: кому і як загрожує новий законопроект 6688 щодо інформбезпеки

Я закликаю законодавців ретельно переглянути текст законопроекту та збалансувати проблеми безпеки зі свободою ЗМІ та правом громадян на свободу вираження думки,
— сказав Дезір.

Представник ОБСЄ зазначив, що хоч і поділяє інтереси національної безпеки України, все ж вважає, що цей законопроект повинен містити чіткі заходи метою яких буде  захист принципів прозорості, пропорційності та необхідності.

В ОБСЄ закликали Україну уникнути застосування надмірних заходів, які можуть вплинути на поширення інформації в інтернеті.

Законопроект № 6688 "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" вже другий раз намагалися винести на розгляд парламенту.

Нагадаємо, що СБУ підтримала необхідність ухвалення Верховною Радою проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері".

Теги: Новини України Новини політики Кібербезпека ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
сьогодні, 12:00 Обман Європою: що не так зі світоглядом українців
Василь Яніцький 650
"Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
сьогодні, 08:38 "Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь
Ольга Черненко 1007
Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
6 липня, 22:00 Концепция Тимошенко: кандидат от "партии мира" не хочет злить Путина
Блог Медіа 1829
Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
6 липня, 19:00 Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"
Блог Медіа 985
Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
6 липня, 18:06 Відпочинок у Грузії: секрети успішної і дешевої поїздки
Настя Сукач 1966
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук