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В ОБСЕ прокомментировали запрет голосования в Украине на выборах президента России

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В ОБСЕ прокомментировали запрет голосования в Украине на выборах президента России
В ОБСЕ прокомментировали запрет голосования в Украине на выборах президента России / Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер заявил, что организация не будет комментировать решение Украины 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ к участкам для голосования на выборах президента РФ.

Об этом сообщает Tass.ru.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это (заявление власти Украины) прокомментировать", – сказал Раймер.

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента РФ россиян не будут впускать в посольства и консульства на территории Украины. Из-за недопуска россиян в дипучреждения для голосования Россия пожаловалась на Украину в ООН.

Теги: Новости России Выборы в России 2018 Новости политики Новости Украины ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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