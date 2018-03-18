В ОБСЄ прокоментували заборону голосування в Україні на виборах президента Росії

Прес-секретар Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Томас Раймер заявив, що організація не коментуватиме рішення України 18 березня блокувати росіянам, які перебувають у країні, доступ до дільниць для голосування на виборах президента РФ.

Про це повідомляє Tass.ru.

"По суті, голосування на виборах в іншій країні регулюється двосторонніми угодами між країнами. Я не знаю якихось міжнародних стандартів у цій сфері. Існують двосторонні домовленості про організацію голосування між країнами, тому ми не та організація, яка могла б це (заяву влади України) прокоментувати", – сказав Раймер.

Нагадаємо, напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента РФ росіян не впускатимуть у посольства та консульства на території України. Через недопуск росіян до дипустанов для голосування Росія поскаржилася на Україну в ООН.