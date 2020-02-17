В Одессе авто въехало в отбойник: водитель погиб на месте

На объездной дороге в Одессе произошла смертельная авария. Водитель погиб на месте, а пассажир был госпитализирован в больницу.

Инцидент произошел в 20:20 на объездной дороге в Одессе. Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

Читайте также: Пьяный полицейский-экс-беркутовец под Киевом насмерть сбил человека на переходе: фото 18+

За рулем авто находился 31-летний мужчина, который не справился с управлением и наехал на отбойник.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а пассажир был доставлен в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.