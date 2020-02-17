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      В Одессе авто въехало в отбойник: водитель погиб на месте

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      ДТП в Одессе: водитель погиб, пассажира госпитализировали / 048.ua

      На объездной дороге в Одессе произошла смертельная авария. Водитель погиб на месте, а пассажир был госпитализирован в больницу.

      Инцидент произошел в 20:20 на объездной дороге в Одессе. Об этом сообщает местный сайт 048.ua.

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      За рулем авто находился 31-летний мужчина, который не справился с управлением и наехал на отбойник.

      В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а пассажир был доставлен в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Криминальные новости Аварии и ДТП
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