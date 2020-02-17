В Одессе авто въехало в отбойник: водитель погиб на месте
На объездной дороге в Одессе произошла смертельная авария. Водитель погиб на месте, а пассажир был госпитализирован в больницу.
Инцидент произошел в 20:20 на объездной дороге в Одессе. Об этом сообщает местный сайт 048.ua.
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За рулем авто находился 31-летний мужчина, который не справился с управлением и наехал на отбойник.
В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а пассажир был доставлен в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
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