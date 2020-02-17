В Одесі авто в'їхало у відбійник: водій загинув на місці

На об’їзній дорозі в Одесі сталась смертельна аварія. Водій загинув на місці, а пасажир був госпіталізований у лікарню.

Інцидент стався о 20:20 на об’їзній дорозі в Одесі. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua.

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За кермом авто перебував 31-річний чоловік, який не впорався з керуванням і наїхав на відбійник.

У результаті ДТП водій загинув на місці події, а пасажир був доставлений у лікарню. Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП.