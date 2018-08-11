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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Одессе мужчина под действием наркотиков бил прохожих женщин, среди пострадавших – беременная

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В Одессе мужчина избил семерых женщин (иллюстрация)
В Одессе мужчина избил семерых женщин (иллюстрация) / vinbazar.com

В субботу, 11 августа, в центре Одессы мужчина в состоянии наркотического опьянения избил как минимум семерых женщин, которых случайно встречал на улице. Среди пострадавших есть беременная.

Об этом сообщила одна из потерпевших Оксана Садыченко, пишет УНИАН.

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Женщина рассказала, что нападение было совершено на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской.

Почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения, согнулась и только потом поняла, что это был чей-то удар. Присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди, и через мгновение я услышала еще один женский крик,
– вспоминает Садыченко.

По ее данным, нападавшим является 25-летний Размик Карапетян, который на тот момент, по предварительной информации, находился под действием наркотиков. Он шел по улицам и бил всех женщин, которых встречал по дороге.

Женщина уверяет, что, кроме нее, преступник ударил еще как минимум шестерых женщин в том же квартале.

Это те, кого я лично видела. Я еще хорошо отделалась, потому что где-то в 100 метрах от меня он ударил девушку с локтя в лицо, она упала и об бордюр чуть не сломала руку. Теперь у нее гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо, что очки не разрезали ей лицо,
– рассказала потерпевшая.

Другой женщине нападающий сломал нос, еще одна – получила удар локтем в лицо, и беременную он ударил в лицо.

Неизвестного задержали прохожие и передали правоохранителям.

Мы все – кто на такси, кто на частной машине – поехали писать заявление в полицию. Со мной позже связались и сказали, что потерпевшая – в роддоме, на сохранении,
– добавила Садыченко.

И потерпевших, по ее словама, может быть больше. Вроде бы по некоторым данным злоумышленник успел побить женщин и на других улицах.

Теги: Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 канал
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