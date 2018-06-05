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В Одессе напали с ножом на местного активиста Устименко: фото и видео

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В Одессе напали на Виталия Устименко
В Одессе напали на Виталия Устименко / Фото из открытых источников

Во вторник, 5 июня, в Одессе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко. На фото с места событий видно, что у него стекает кровь по лицу.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Автомайдана".

По предварительным данным, мужчина получил ранение ножом в бедро. У него также разбита голова.

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"На руководителя ВО "Автомайдан" Одесское отделение Виталия Устименко было совершено нападение двумя лицами, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании (Одесса, Фонтанская дорога, 3). В результате нападения у Виталия разбита голова и порезано бедро", – говорится в сообщении.

Виталик ранен ножом. К счастью, мимо почки промахнулись. Нападение произошло, когда Виталик выходил из студии "Громадского". Нападения на активистов становятся почти еженедельной практикой. По всей Украине,
добавил коллега Устименко из Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.

 

Теги: Новости Украины Автомайдан НАБУ Криминальные новости Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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