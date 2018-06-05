В Одессе напали с ножом на местного активиста Устименко: фото и видео

Во вторник, 5 июня, в Одессе двое неизвестных напали с ножом на члена Совета общественного контроля НАБУ, лидера местного "Автомайдана", активиста Виталия Устименко. На фото с места событий видно, что у него стекает кровь по лицу.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Автомайдана".

По предварительным данным, мужчина получил ранение ножом в бедро. У него также разбита голова.

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"На руководителя ВО "Автомайдан" Одесское отделение Виталия Устименко было совершено нападение двумя лицами, когда он выходил из помещения Одесской областной государственной телерадиокомпании (Одесса, Фонтанская дорога, 3). В результате нападения у Виталия разбита голова и порезано бедро", – говорится в сообщении.

Виталик ранен ножом. К счастью, мимо почки промахнулись. Нападение произошло, когда Виталик выходил из студии "Громадского". Нападения на активистов становятся почти еженедельной практикой. По всей Украине,

– добавил коллега Устименко из Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.