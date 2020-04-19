В Одессе не удалось избежать скопления верующих на Пасху: видео
Впервые в истории украинцы празднуют Пасху онлайн. Власти призвали граждан соблюдать карантин и оставаться дома. Большинство людей не пошли в храмы, однако в некоторых городах таки были нарушения. В Одессе скопления возле храма избежать не удалось.
Люди были кое-где без масок и не соблюдали дистанцию, сообщает 24 канал.
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Мужчина, который стоял на улице возле храма среди кучи других верующих, отметил, что не нарушает карантин.
Мы придерживаемся карантина, держим дистанцияю. Мы никуда не ходим в парки, мы пришли в церковь,
– обїяснил одессит Александр.
Как пишет издание "Думская", в одесских храмах УПЦ Московского патриархата всенощная служба проходила за закрытыми дверями. Некоторые транслировали литургию на огромные экраны, установленные снаружи здания. Прихожан разместили в двориках, предупредив о необходимости соблюдать дистанцию.
В сравнение с тем, когда не было карантина, то прихожан – почти не было. Однако не удалось избежать скопления у храма святителя Спиридона Тримифунтского. После освящения пасхальных корзин, храм в 7:30 внезапно закрылся, спровоцировав огромную очередь. Тогда примерно в 9:00 к прихожанам вышел настоятель и объяснил, что необходимо провести санобработку. После этого верующих начали впускать во двор храма по трое.
Смотрите видео о нарушении карантина на Пасху в Одессе:
Что известно о нарушении карантина на Пасху в Украине
- Полиция зафиксировала 19 нарушений во время богослужений.
- Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начали одно уголовное производство.
Смотрите видеорепортаж из разных городов Украины: нарушали ли украинцы карантин на Пасху
Важность карантина / инфографика 24 канала
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15:06 19 апрВ Харькове в двух храмах нарушили карантин на Пасху
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