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      В Одессе сожгли автомобиль активиста Александра Бабича

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      Активист не исключает, что поджог может быть местью за общественную деятельность, ведь он боролся против незаконных застроек в Одессе. В частности поспособствовал, чтобы мэр города Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник не построили торговый центр на территории Летнего театра.

      Об этом историк и общественный деятель Александр Бабич рассказал в прямом эфире 24 канала.

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      Самого активиста в момент поджога дома не было, он рассказал, что ездил к сыну за границу.

      Соседи слышали, как кто-то зашел к нам во двор и вроде бы даже видели автомобиль. Сейчас правоохранители проверяют камеры наблюдения, идет расследование,
      – отметил Бабич.

      Мужчина добавил, что рядом в квартире находились его маленькие дети и их бабушка. К счастью, никто из них не пострадал.

      "Не знаю, кто именно из чиновников мог на меня обидеться. Против незаконных застроек я выступаю постоянно, поэтому какой именно случай стал причиной, сказать трудно", – подытожил активист.

      Отметим, что из более полусотни нападений на активистов в 2018 году больше всего произошло именно в Одессе. В сентябре там стреляли в Олега Михайлика, который устраивал акции против действующего мэра Труханова.

      А летом ножом ранили автомайдановца Виталия Устименко и несколько раз пытались убить Сергея Стерненко. Активисты считают, что так им мстят власти города за то, что разоблачают коррупционные сделки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Криминальные новости Пожар
      Источник: 24 канал
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