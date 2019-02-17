В Одессе сожгли автомобиль активиста Александра Бабича

Активист не исключает, что поджог может быть местью за общественную деятельность, ведь он боролся против незаконных застроек в Одессе. В частности поспособствовал, чтобы мэр города Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник не построили торговый центр на территории Летнего театра.

Об этом историк и общественный деятель Александр Бабич рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Самого активиста в момент поджога дома не было, он рассказал, что ездил к сыну за границу.

Соседи слышали, как кто-то зашел к нам во двор и вроде бы даже видели автомобиль. Сейчас правоохранители проверяют камеры наблюдения, идет расследование,

– отметил Бабич.

Мужчина добавил, что рядом в квартире находились его маленькие дети и их бабушка. К счастью, никто из них не пострадал.

"Не знаю, кто именно из чиновников мог на меня обидеться. Против незаконных застроек я выступаю постоянно, поэтому какой именно случай стал причиной, сказать трудно", – подытожил активист.

Отметим, что из более полусотни нападений на активистов в 2018 году больше всего произошло именно в Одессе. В сентябре там стреляли в Олега Михайлика, который устраивал акции против действующего мэра Труханова.

А летом ножом ранили автомайдановца Виталия Устименко и несколько раз пытались убить Сергея Стерненко. Активисты считают, что так им мстят власти города за то, что разоблачают коррупционные сделки.