В Одессе волна смыла девушку с пирса в море, она утонула

В Одессе на одном из местных пляжей морская волна смыла с пирса молодую девушку. Впоследствии, спасатели достали ее тело из воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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Отмечается, что инцидент произошел утром 11 ноября на пляже Чайка, что на 10-й станции Большого Фонтана.

Спасатели, которые прибыли на место трагедии, с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки и передали полиции.

Сейчас личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

К слову, это уже не первый такой случай на пляжах Одессы. Так, 1 августа волной с пирса смыло мужчину, которого в итоге так и не удалось спасти.