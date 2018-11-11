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      В Одессе волна смыла девушку с пирса в море, она утонула

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      В Одессе девушку смыло с пирса в море
      В Одессе девушку смыло с пирса в море / Фото из открытых источников

      В Одессе на одном из местных пляжей морская волна смыла с пирса молодую девушку. Впоследствии, спасатели достали ее тело из воды.

      Об этом сообщает  пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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      Отмечается, что инцидент произошел утром 11 ноября на пляже Чайка, что на 10-й станции Большого Фонтана.

      Спасатели, которые прибыли на место трагедии, с помощью спасательного багра достали тело утонувшей девушки и передали полиции.

      Сейчас личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

      К слову, это уже не первый такой случай на пляжах Одессы. Так, 1 августа волной с пирса смыло мужчину, которого в итоге так и не удалось спасти.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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