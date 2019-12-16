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      В Одессе задержали следователя-взяточника

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      В Одессе задержали следователя, который за взятку обещал не привлекать к уголовной ответственности / od.gp.gov.ua

      Оперативники Госбюро задержали в Одессе следователя одного из райотделов полиции при получении взятки.

      Полицейского задержали при передаче денег, сообщает прокуратура Одесской области.

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      Следователь обещал за взятку не привлекать к ответственности фигуранта уголовного производства.

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      В Одессе следователь погорел на взятке / Фото Прокуратура Одесской области

      Коррупционеру объявили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас он отстранен от должности и находится в СИЗО.

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      В Одессе следователь погорел на взятке / Фото Прокуратура Одесской области

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Коррупция Взятка
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