В Одессе задержали следователя-взяточника
Оперативники Госбюро задержали в Одессе следователя одного из райотделов полиции при получении взятки.
Полицейского задержали при передаче денег, сообщает прокуратура Одесской области.
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Следователь обещал за взятку не привлекать к ответственности фигуранта уголовного производства.
В Одессе следователь погорел на взятке / Фото Прокуратура Одесской области
Коррупционеру объявили о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом. Сейчас он отстранен от должности и находится в СИЗО.
В Одессе следователь погорел на взятке / Фото Прокуратура Одесской области
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