В Одесі затримали слідчого-хабарника
Оперативники Держбюро затримали в Одесі слідчого одного з райвідділу поліції при отриманні хабаря.
Поліцейського затримали під час передачі грошей, повідомляє прокуратура Одеської області.
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Слідчий обіцяв за хабар не привертати до відповідальності фігуранта кримінального провадження.
В Одесі слідчий погорів на хабарі / Фото: Прокуратура Одеської області
Корупціонеру оголосили про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі він відсторонений від посади і перебуває в СІЗО.
В Одесі слідчий погорів на хабарі / Фото: Прокуратура Одеської області
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