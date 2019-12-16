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      В Одесі затримали слідчого-хабарника

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      В Одесі затримали слідчого, який за хабар обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності / od.gp.gov.ua

      Оперативники Держбюро затримали в Одесі слідчого одного з райвідділу поліції при отриманні хабаря.

      Поліцейського затримали під час передачі грошей, повідомляє прокуратура Одеської області.

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      Слідчий обіцяв за хабар не привертати до відповідальності фігуранта кримінального провадження.

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      В Одесі слідчий погорів на хабарі / Фото: Прокуратура Одеської області

      Корупціонеру оголосили про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі він відсторонений від посади і перебуває в СІЗО.

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      В Одесі слідчий погорів на хабарі / Фото: Прокуратура Одеської області

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Корупція Хабар
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