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      В Одессе заметили растерянного львенка посреди улицы: видео

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      Львенок посреди улицы в Одессе
      Львенок посреди улицы в Одессе / Скриншот

      В районе Аркадия в Одессе местные жители заметили львенка, который гулял ночью в одном из дворов ЖК Девятая жемчужина.

      Видео опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Марина Колосова.

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      На видео заметно, что животное растеряно, но не пугается людей, находящихся поблизости.

      Львенок гуляет по Одессе: смотрите видео

       

      Кто является владельцем львенка и потерялся ли он – не сообщается.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы мир животных
      Источник: 24 Канал
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