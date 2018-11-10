В Одессе заметили растерянного львенка посреди улицы: видео
В районе Аркадия в Одессе местные жители заметили львенка, который гулял ночью в одном из дворов ЖК Девятая жемчужина.
Видео опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Марина Колосова.
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На видео заметно, что животное растеряно, но не пугается людей, находящихся поблизости.
Львенок гуляет по Одессе: смотрите видео
Кто является владельцем львенка и потерялся ли он – не сообщается.
Источник: 24 Канал
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