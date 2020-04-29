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      Украинские военные испытали новый реактивный снаряд "Тайфун-1": фото

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      Реактивный снаряд Тайфун-1 - фото испытаний 29 апреля
      Испытания ракетного снаряда "Тайфун-1" / Минобороны

      В Одесской области 29 апреля проходят масштабные ракетные учения ВСУ. Там проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

      Испытания проходят на Государственном испытательном полигоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

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      "Тайфун-1" – это боеприпасы калибра 122 миллиметров на замену реактивным снарядам "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, обладает улучшенными характеристиками.

      Обратите внимание! Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Вследствие расширения финансирования ракетной программы также запланировано завершение разработки и испытания ракетных комплексов.

      Испытания боеприпасов "Тайфун-1" / Фото Минобороны

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Міністерство оборони України
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