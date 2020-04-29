Украинские военные испытали новый реактивный снаряд "Тайфун-1": фото
В Одесской области 29 апреля проходят масштабные ракетные учения ВСУ. Там проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.
Испытания проходят на Государственном испытательном полигоне, сообщает пресс-служба Минобороны.
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"Тайфун-1" – это боеприпасы калибра 122 миллиметров на замену реактивным снарядам "Град". Украинский образец, по заявлению производителя, обладает улучшенными характеристиками.
Обратите внимание! Министерство обороны Украины в 2020 году планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Вследствие расширения финансирования ракетной программы также запланировано завершение разработки и испытания ракетных комплексов.
Испытания боеприпасов "Тайфун-1" / Фото Минобороны