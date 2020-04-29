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      Українські військові випробували новий реактивний снаряд "Тайфун-1": фото

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      Реактивний снаряд Тайфун-1 - фото випробувань 29 квітня
      Випробування ракетного снаряду "Тайфун-1" / Міноборони

      В Одеській області 29 квітня проходять масштабні ракетні навчання ЗСУ. Там відбувається другий етап попередніх випробувань вітчизняних реактивних снарядів "Тайфун-1" на максимальну дальність.

      Випробування проходять на Державному випробувальному полігоні, повідомляє пресслужба Міноборони.

      До теми Як українські військові здійснюють випробування ракетного комплексу "Нептун": фото

      "Тайфун-1" – це боєприпаси калібру 122 міліметрів на заміну реактивним снарядам "Град". Український зразок, за заявою виробника, має покращені характеристики.

      Зверніть увагу! Міністерство оборони України у 2020 році планує закупити близько 3 тисяч ракетних комплексів на суму понад 2,4 мільярда доларів. Внаслідок розширення фінансування ракетної програми також сплановано завершення розроблення та випробування ракетних комплексів.

      Випробування боєприпасів "Тайфун-1" / Фото Міноборони

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Збройні сили України Зброя Міністерство оборони України
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