В Одессу привезли 35 военных джипов Hummer для ВСУ

Соединенные штаты Америки предоставили Украине 35 боевых машин Hummer, которые впоследствии должны получить воинские подразделения Вооруженных сил Украины. Эти джипы уже разгрузили в Одессе.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.

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По его словам, партнеры Украины за последнее время увеличили уровень военно-технической помощи, в первую очередь это касается США. Полторак отметил, что вся помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, которые находятся на линии соприкосновения.

В Одессе разгрузили боевые машины Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения,

– ответил министр обороны Украины.

Что известно о Hummer?

Сейчас боевой джип Hummer является основным легким бронеавтомобилем американской армии и выпускается в более чем двадцати модификациях. Выпускающиеся варианты отличаются компоновкой и оборудованием – от простейшей базовой модели открытого военного грузовика до санитарной машины. Отметим, что украинские военные уже имеют определенный опыт работы с автомобилями этой марки – несколько единиц ранее были поставлены в миротворческие подразделения ВСУ.

Сколько помощи Украина получила от США

Как рассказал глава оборонного ведомства, в последнее время США оказали помощь Украине более чем на 400 миллионов долларов. Это, в частности, противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты.