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      В Одессу привезли 35 военных джипов Hummer для ВСУ

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      В Одессу привезли 35 военных джипов Hummer для ВСУ
      В Одессу привезли 35 военных джипов Hummer для ВСУ / Warspot

      Соединенные штаты Америки предоставили Украине 35 боевых машин Hummer, которые впоследствии должны получить воинские подразделения Вооруженных сил Украины. Эти джипы уже разгрузили в Одессе.

      Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе.

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      По его словам, партнеры Украины за последнее время увеличили уровень военно-технической помощи, в первую очередь это касается США. Полторак отметил, что вся помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, которые находятся на линии соприкосновения.

      В Одессе разгрузили боевые машины Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения и 15 машин медицинского обеспечения,
      – ответил министр обороны Украины.

      Что известно о Hummer?
      Сейчас боевой джип Hummer является основным легким бронеавтомобилем американской армии и выпускается в более чем двадцати модификациях. Выпускающиеся варианты отличаются компоновкой и оборудованием – от простейшей базовой модели открытого военного грузовика до санитарной машины. Отметим, что украинские военные уже имеют определенный опыт работы с автомобилями этой марки – несколько единиц ранее были поставлены в миротворческие подразделения ВСУ.

      Сколько помощи Украина получила от США

      Как рассказал глава оборонного ведомства, в последнее время США оказали помощь Украине более чем на 400 миллионов долларов. Это, в частности, противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты.

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      Теги: Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости США Авто Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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