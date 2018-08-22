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В одной из африканских стран вводят налог на журналистику

6 Читати новину українською
СМИ
СМИ / insider.zt.ua

С 22 августа в африканской стране Мозамбик вступят в силу правила, которые вводят налог на журналистскую деятельность.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

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Закон был принят еще в середине июля, его раскритиковали правозащитные организации. Они считают, что это наступление на свободу слова.

Журналисты из других стран должны будут платить 2500 долларов за аккредитацию на разовую поездку в страну, или 8300 долларов за год работы в стране.

Местным представителям средств массовой информации для выпуска журналистских материалов придется платить по 500 долларов в год. В то же время, журналисты из Мозамбика, которые работают на зарубежные медиа, будут обязаны выплачивать государству 3500 долларов в обмен на годовую аккредитацию.

Облагаться новым налогом будут и сами СМИ. В частности, мозамбикские издательства будут обязаны платить от 34,5 тысяч долларов до 69 тысяч долларов в год, а национальные радиостанции – главный источник новостей для населения – около 35 тысяч долларов.

Теги: Африка СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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