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В одній з африканських країн вводять податок на журналістику

58 Читать новость на русском
ЗМІ
ЗМІ / insider.zt.ua

З 22 серпня в африканській країні Мозамбік набудуть чинності правила, які вводять податок на журналістську діяльність.

Про це повідомляє Коммерсантъ.

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Закон був прийнятий ще всередині липня, його розкритикували правозахисні організації. Вони вважають, що це натиск на свободу слова.

Журналісти з інших країн повинні будуть платити 2500 доларів за акредитацію на разову поїздку в країну, або 8300 доларів за рік роботи в країні.

Місцевим представникам засобів масової інформації для випуску журналістських матеріалів доведеться платити по 500 доларів в рік. У той же час, журналісти з Мозамбіку, які працюють на закордонні медіа, будуть зобов’язані виплачувати державі 3500 доларів  в обмін на річну акредитацію.

Обкладатися новим податком будуть і самі ЗМІ. Зокрема, мозамбіцькі видавництва будуть зобов’язані платити від 34,5 тисяч доларів до 69 тисяч доларів на рік, а національні радіостанції – головне джерело новин для населення – близько 35 тисяч доларів.

Теги: журналісти ЗМІ Африка
Джерело: 24 Канал
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