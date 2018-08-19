Відома російська пропагандистка проміняла Крим на Європу: опубліковані кадри з відпочинку
Відома російська телеведуча пропагандистського "Першого каналу", яку президент РФ кілька разів назвав своєю улюбленою телеведучою, Катерина Андрєєва нещодавно побувала на відпочинку в Європі. Відповідними фото і відео пропагандистка поділилася у соціальних мережах.
Зазначимо, що інтернет-юзери негативно відреагували на знімки з відпочинку Андрєєвої в європейських країнах.
Twitter-користувач з ніком Двач зібрав усі фото Андрєєвої з Європи та опублікував їх на своїй сторінці у мікроблозі, підписавши: "Вчора ти нахвалюєш "крымнаш" на телеящику, а завтра катаєшся на яхті під Барселоною і літаєш на приватному джеті в Австрії".
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Зазначимо, що геотеги на фотографіях свідчать про те, що одіозна телеведуча відпочивала в Іспанії та Австрії.
Російські інтернет-користувачі здійняли хвилю критики на адресу Андрєєвої, адже вона не поїхала відпочивати в окупований Крим, про туристичну привабливість якого часто і багато говорила з екранів телевізорів.