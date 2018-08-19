Відома російська пропагандистка проміняла Крим на Європу: опубліковані кадри з відпочинку

Відома російська телеведуча пропагандистського "Першого каналу", яку президент РФ кілька разів назвав своєю улюбленою телеведучою, Катерина Андрєєва нещодавно побувала на відпочинку в Європі. Відповідними фото і відео пропагандистка поділилася у соціальних мережах.

Зазначимо, що інтернет-юзери негативно відреагували на знімки з відпочинку Андрєєвої в європейських країнах.

Twitter-користувач з ніком Двач зібрав усі фото Андрєєвої з Європи та опублікував їх на своїй сторінці у мікроблозі, підписавши: "Вчора ти нахвалюєш "крымнаш" на телеящику, а завтра катаєшся на яхті під Барселоною і літаєш на приватному джеті в Австрії".

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Зазначимо, що геотеги на фотографіях свідчать про те, що одіозна телеведуча відпочивала в Іспанії та Австрії.

Вчера ты нахваливаешь КРЫМНАШ на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии pic.twitter.com/rdFJYHgd3D — Двач (@ru2ch) 18 августа 2018 г.

Російські інтернет-користувачі здійняли хвилю критики на адресу Андрєєвої, адже вона не поїхала відпочивати в окупований Крим, про туристичну привабливість якого часто і багато говорила з екранів телевізорів.

Так это шоб никто не узнал звезду. Так бы то она, конечно в Крыму отдыхала. — Adolf (@Ad0lf) 19 августа 2018 г.

Было бы удивительно, если б было по-другому. Представляю такая роспропагандонша постит фоточки в одноклассниках, как она печет картоху в горах Урала. — Хуевый Иерусалим (@Bloomabooma) 18 августа 2018 г.

Непонятно почему всяческие санкции практически не касаются пропагандонов ,хотя они и являются основой путинского беспредела — }|{ykoв (@ZhukovV1) 19 августа 2018 г.

А срамное ебало стыдливо огромными очками прикрыла.

Чует падла близкий народный харк в харю — Ростислав Арбузов (@rostyarb) 18 августа 2018 г.