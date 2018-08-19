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Известная российская пропагандистка променяла Крым на Европу: опубликованы кадры с отдыха

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Екатерина Андреева отдохнула в Европе
Екатерина Андреева отдохнула в Европе / Фото из открытых источников

Известная российская телеведущая пропагандистского "Первого канала", которую президент РФ несколько раз назвал своей любимой телеведущей, Екатерина Андреева, недавно побывала на отдыхе в Европе. Соответствующими фото и видео пропагандистка поделилась в социальных сетях.

Отметим, что интернет-юзеры негативно отреагировали на снимки с отдыха Андреевой в европейских странах.

Twitter-пользователь с ником Двач собрал все фото Андреевой из Европы и опубликовал их на своей странице в микроблоге, подписав: "Вчера ты нахваливаешь "крымнаш" в телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии".

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Отметим, что геотег на фотографиях свидетельствуют о том, что одиозная телеведущая отдыхала в Испании и Австрии.

 

Вот почему говорят-размер не имеет значения?Даже размер шляпы имеет,что уж говорить про душу и сердце?Больше душевного тепла,горячих сердечных вибраций -вот и вся философия .Хорошего должно быть много-пожирней и погуще.,а вечер в такой шляпе обещает быть томным,и опять же-не понравилось что-то,раз ,поля опустил-и как в детстве-я в домике. #шляпа #лето #лето2018 #стиль #стильно #каникулы #настроение #испания #отличноенастроение #красота #красотаспасетмир #люкс #look #mode #cap #style #fashion #show #девочки #девочкитакиедевочки #красотка #красотаэтострашнаясила #beautiful #beau #glam #magnifique #pretty #holiday #ptettywoman #kateproductionпредставляет

Допис, поширений Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

 

Герой Миронова в «Обыкновенном чуде» говорил-«Вот я, например, вижу — летит бабочка: головка крошечная, безмозглая, крылышками бяк-бяк, бяк-бяк, бяк… ну дура-дурой! Воробушек тоже не лучше. Берёза — тупица, дуб — осёл, речка — кретинка, облака — идиоты. Лошади — предатели. Лебеди-обжоры.А что делать? Весь мир таков.»Весь мир таков у тех,кто так его видит.А у нас тут и лебеди -гурманы,и береза-красотка,и озеро-чистюля ,и облака-нобелевские лауреаты и лошади-лучшие друзья.И стакан с пивом наполовину полон,а не наполовину пуст.Мы сами творцы своей реальности.Вот как то так.Перед оперой «Итальянка в Алжире» надо подкрепиться ,ждите подробностей о самой нашумевшей премьере фестиваля в Зальцбурге #еда #вкусно #нямням #обед #вкусняшка #рыба #ресторан #озеро #мирдолжензнатьчтояем #вкусняшки #fish #freshfood #launch #lake #food #gourmet #beer #foodlover #cuisine #restaurant #gastronomy #яемвсемнемало #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно

Допис, поширений Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

 

Старо как мир,и всё равно актуально.Ну вот как пузатику охмурить красотку?Иной раз деньги сойдут(до поры ,до времени-потом пузо все равно перевесит любовь к деньгами -поминай,как звали эту любительницу красивой жизни),но в #opera and #опера «Итальянка в Алжире» и это не помогло.И власть у него,и деньги,и захватил девчулю в полон.Ан нет,обвела пузатика -Pappataci-(это звание, присваиваемое в Италии большим любителям есть, пить, спать и молчать-глупцов,иными словами)вокруг пальца,дуралеем выставила (пела про него «Oh, che muso, che figura»; «О, что за рожа, что за фигура»И сбежала с ЛЮБИМЫМ.Мачики(это не описка-это слово для определения мачо и мальчика,если он смешон),давайте отчёт себе о самоём себе. И помните-проверенная жена,лучше новых двух,особенно,если она вас любит со всеми вашими «усами и какашками»-цитата из великого знатока природы человеческой В.Шукшина. И был опозорен Мустафа,и приняла его и обогрела и обцеловала его боевая подруга,а не профурсетка из Италии,попавшая в Алжир.Обратите внимание-дата 1 -ой постановки оперы-22 мая 1813 года.Успех был,кстати,сразу ошеломительный!Над кем смеётесь-над собой смеётесь!(это ещё один знаток душ-и живых и мертвых-Н.Гоголь).Но есть мачо,которые независимо от возраста- мачо(труд над собой,ум,смелость юмор),вот таким и годы не помеха и девчули при них не из-за денег тока,а волею пославшей её любви.Так выпьем за неё-родимую и единственную,ради которой можно совершать безумства!!! А мой друг @ildarabdrazakov был особенно хорош в этой роли.Как настоящий мужчина ,да подтвердит мои слова его красавица жена @marikabdrazakova,он имеет все вышеперечисленные качества мужчины экстра-класса! А уровень актерского мастерства зашкалил до небес.Весь зал в брильянтах ,а на #salzburgerfestspiele приезжает,в том числе,и вся европейская и мировая знать(те,кто от кризиса ещё брюллы не заложил в ломбарды),так вот они хватались за животы от смеха,когда НАШ выходил на сцену ,и в аплодисментах все ладоши сбили!Браво всем артистам и Чечилии Бартоли #ceciliabartoli отдельноПолная версия на Фейсбуке и IGTV️️️

Допис, поширений Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Российские интернет-пользователи подняли волну критики в адрес Андреевой, так как она не поехала отдыхать в оккупированный Крым, о туристическую привлекательности которого часто и много говорила с экранов телевизоров.

 

Теги: Европа Новости России журналисты отдых Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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