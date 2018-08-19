Известная российская пропагандистка променяла Крым на Европу: опубликованы кадры с отдыха
Известная российская телеведущая пропагандистского "Первого канала", которую президент РФ несколько раз назвал своей любимой телеведущей, Екатерина Андреева, недавно побывала на отдыхе в Европе. Соответствующими фото и видео пропагандистка поделилась в социальных сетях.
Отметим, что интернет-юзеры негативно отреагировали на снимки с отдыха Андреевой в европейских странах.
Twitter-пользователь с ником Двач собрал все фото Андреевой из Европы и опубликовал их на своей странице в микроблоге, подписав: "Вчера ты нахваливаешь "крымнаш" в телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии".
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Отметим, что геотег на фотографиях свидетельствуют о том, что одиозная телеведущая отдыхала в Испании и Австрии.
Российские интернет-пользователи подняли волну критики в адрес Андреевой, так как она не поехала отдыхать в оккупированный Крым, о туристическую привлекательности которого часто и много говорила с экранов телевизоров.