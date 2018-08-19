Известная российская пропагандистка променяла Крым на Европу: опубликованы кадры с отдыха

Известная российская телеведущая пропагандистского "Первого канала", которую президент РФ несколько раз назвал своей любимой телеведущей, Екатерина Андреева, недавно побывала на отдыхе в Европе. Соответствующими фото и видео пропагандистка поделилась в социальных сетях.

Отметим, что интернет-юзеры негативно отреагировали на снимки с отдыха Андреевой в европейских странах.

Twitter-пользователь с ником Двач собрал все фото Андреевой из Европы и опубликовал их на своей странице в микроблоге, подписав: "Вчера ты нахваливаешь "крымнаш" в телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии".

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Отметим, что геотег на фотографиях свидетельствуют о том, что одиозная телеведущая отдыхала в Испании и Австрии.

Вчера ты нахваливаешь КРЫМНАШ на телеящике, а завтра катаешься на яхте под Барселоной и летаешь на частном джете в Австрии pic.twitter.com/rdFJYHgd3D — Двач (@ru2ch) 18 августа 2018 г.

Российские интернет-пользователи подняли волну критики в адрес Андреевой, так как она не поехала отдыхать в оккупированный Крым, о туристическую привлекательности которого часто и много говорила с экранов телевизоров.

Так это шоб никто не узнал звезду. Так бы то она, конечно в Крыму отдыхала. — Adolf (@Ad0lf) 19 августа 2018 г.

Было бы удивительно, если б было по-другому. Представляю такая роспропагандонша постит фоточки в одноклассниках, как она печет картоху в горах Урала. — Хуевый Иерусалим (@Bloomabooma) 18 августа 2018 г.

Непонятно почему всяческие санкции практически не касаются пропагандонов ,хотя они и являются основой путинского беспредела — }|{ykoв (@ZhukovV1) 19 августа 2018 г.

А срамное ебало стыдливо огромными очками прикрыла.

Чует падла близкий народный харк в харю — Ростислав Арбузов (@rostyarb) 18 августа 2018 г.