В одной из мечетей Лондона произошла стрельба
Мечеть Семи Королей в лондонском районе Илфорд была окружена полицейскими из-за неизвестного мужчины, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия у входа в здание
По информации полицейских, сообщение о выстрелах в мечети поступило в отделение в 22:45 (00:45 по Киеву).
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Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина сначала вошел внутрь здания, однако присутствующие там люди выгнали его на улицу.
После этого он достал оружие и выстрелил один раз. Никто из тех, кто находился внутри мечети не пострадали. В настоящее время полиция занимается поисками стрелка, после того, как он спешно покинул место происшествия.
В полиции также сообщили, что в настоящее время мечеть будет оставаться закрытой для посещения. В районе инцидента усилено патрулирование, а сам район оцеплен. Такое положение планируют сохранить как минимум до утра.
Британские правоохранители заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Полиция считает, что выстрел сделали с использованием холостых патронов.
На раннем этапе расследования мы считаем, что был применен пистолет с холостыми патронами. Ранений или любого ущерба нанесено не было. Инцидент рассматривается как связанный с терроризмом,
– говорится в сообщении полиции.
Служба BBC отметила, что в момент инцидента в мечети проходила вечерняя молитва.