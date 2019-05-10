Мечеть Семи Королей в лондонском районе Илфорд была окружена полицейскими из-за неизвестного мужчины, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия у входа в здание

По информации полицейских, сообщение о выстрелах в мечети поступило в отделение в 22:45 (00:45 по Киеву).

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Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина сначала вошел внутрь здания, однако присутствующие там люди выгнали его на улицу.

После этого он достал оружие и выстрелил один раз. Никто из тех, кто находился внутри мечети не пострадали. В настоящее время полиция занимается поисками стрелка, после того, как он спешно покинул место происшествия.

В полиции также сообщили, что в настоящее время мечеть будет оставаться закрытой для посещения. В районе инцидента усилено патрулирование, а сам район оцеплен. Такое положение планируют сохранить как минимум до утра.

Officers are at the scene of a firearm discharge on High Road in Seven Kings. There are no reported injuries. A large police presence will remain in the area overnight. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 9 травня 2019 р.

Британские правоохранители заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Полиция считает, что выстрел сделали с использованием холостых патронов.

На раннем этапе расследования мы считаем, что был применен пистолет с холостыми патронами. Ранений или любого ущерба нанесено не было. Инцидент рассматривается как связанный с терроризмом,

– говорится в сообщении полиции.

Служба BBC отметила, что в момент инцидента в мечети проходила вечерняя молитва.