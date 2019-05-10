05:13
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, 8 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      В одной из мечетей Лондона произошла стрельба

      21 Читати новину українською
      Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
      Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети / Фото из открытых источников

      Мечеть Семи Королей в лондонском районе Илфорд была окружена полицейскими из-за неизвестного мужчины, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия у входа в здание

      По информации полицейских, сообщение о выстрелах в мечети поступило в отделение в 22:45 (00:45 по Киеву).

      Читайте также: В США подростки открыли огонь по ученикам в школе: есть жертвы – фото

      Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина сначала вошел внутрь здания, однако присутствующие там люди выгнали его на улицу.

      После этого он достал оружие и выстрелил один раз. Никто из тех, кто находился внутри мечети не пострадали. В настоящее время полиция занимается поисками стрелка, после того, как он спешно покинул место происшествия.

      В полиции также сообщили, что в настоящее время мечеть будет оставаться закрытой для посещения. В районе инцидента усилено патрулирование, а сам район оцеплен. Такое положение планируют сохранить как минимум до утра.

      Британские правоохранители заявили, что инцидент не связан с терроризмом. Полиция считает, что выстрел сделали с использованием холостых патронов.

      На раннем этапе расследования мы считаем, что был применен пистолет с холостыми патронами. Ранений или любого ущерба нанесено не было. Инцидент рассматривается как связанный с терроризмом,
      – говорится в сообщении полиции.

      Служба BBC отметила, что в момент инцидента в мечети проходила вечерняя молитва.

      blog_ava
      Дата инаугурации Зеленского: Садовый обозначил позицию "Самопомочи"
      9 мая
      693
      Теги: Великобритания Криминальные новости Лондон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      9 мая , 23:55 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      11103
      Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      9 мая , 23:53 Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      Ірина Шиба 171
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 мая , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 156
      Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      9 мая , 22:03 Главные новости 9 мая: День победы над нацизмом и паспортизация оккупированного Донбасса
      183
      Фальшивые дети настоящей победы
      9 мая , 20:31 Фальшивые дети настоящей победы
      Борис Немировський 338
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Волкер рассказал, признает ли США аннексию Крыма
       8 июля 2018 , 10:39
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук