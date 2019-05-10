В одній із мечетей Лондона сталася стрілянина
Мечеть Семи Королів у лондонському районі Ілфорд була оточена поліцейськими через невідомого чоловіка, який відкрив стрілянину з вогнепальної зброї біля входу в будівлю
За інформацією поліцейських, повідомлення про постріли у мечеті надійшло до відділку о 22:45 (00:45 за Києвом).
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Очевидці розповіли, що невідомий чоловік спершу увійшов всередину будівлі, проте присутні там люди вигнали його на вулицю.
Після цього він дістав зброю і вистрілив один раз. Ніхто з тих, хто перебував всередині мечеті не постраждали. Наразі поліція займається пошуками стрільця, після того, як він спішно покинув місце події.
У поліції також повідомили, що наразі мечеть залишатиметься закритою для відвідування. У районі інциденту посилено патрулювання, а сам район оточено. Такий стан планують зберегти щонайменше до ранку.
Британські правоохоронці заявили, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. Поліція вважає, що постріл зробили з використанням холостих патронів.
На ранньому етапі розслідування ми вважаємо, що був застосований пістолет з холостими патронами. Поранень або будь-якого збитку завдано не було. Інцидент розглядається як непов'язаний з тероризмом,
– йдеться у повідомленні поліції.
Служба BBC зазначила, що в момент інциденту в мечеті проходила вечірня молитва.