В одной руке Зеленского – карьера Трампа, в другой – судьба Байдена, – Яковина

В США разгорелся самый мощный скандал за все время правления Дональда Трампа. Теперь судьба страны, всего западного мира и нашей цивилизации зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" высказал журналист Иван Яковина.

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Он считает, что теоретически украинский президент может опубликовать запись своего разговора с Трампом, чтобы снять вообще все вопросы. Таким образом, политическая карьера Трампа может быть спасена или разрушена лично Владимиром Зеленским.

С другой стороны, подчеркнул журналист, мы знаем, что Хантер – сын Джо Байдена, работал в Украине в компании "Буризма" Николая Злочевского – министра экологии времен Януковича.

Дело "Буризмы": что известноАнтикоррупционное расследование касается дела газовой компании "Буризма", где замешан сын Джо Байдена – прямой конкурент Трампа на выборах. С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании бывшего министра экологии времен Януковича – Николая Злочевского. Экс-чиновника подали в розыск за незаконно полученные разрешения на добычу газа.

"Конечно, может быть, что Байден-младший причастен к коррупционным схемам. Чудеса порой случаются, но что-то я сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, у украинских следователей есть определенный компромат на сына бывшего вице-президента США", – убежден Яковина.

Практически случайно, по очень странному стечению обстоятельств, в одной руке Зеленского – карьера Трампа, а в другой – судьба Байдена. Сейчас он может без особых усилий сломать и то, и другое,

– считает журналист.

По мнению Яковины, победа Трампа будет означать продолжение нынешней политики хаоса и постепенного распада западной цивилизации. Ведь действующий президент США очень любит диктаторов и терпеть не может либеральный мировой порядок.

В то же время победа Байдена означала бы укрепление НАТО и западного мира, всей той цивилизации, которую мы считаем европейской, отметил автор видеоблога.



Джо Байден и Дональд Трамп

"Казалось бы, выбор очевиден. Но здесь надо быть максимально осторожным и выступать на стороне одной или другой команды только тогда, когда станет точно понятно, что она побеждает", – подытожил Яковина.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины по 25 сентября 2019 года