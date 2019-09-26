В одній руці Зеленського – кар'єра Трампа, в іншій – доля Байдена, – Яковина

У США розгорівся найпотужніший скандал за весь час правління Дональда Трампа. Тепер доля країни, всього західного світу й нашої цивілізації залежить від президента України Володимира Зеленського.

Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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Він вважає, що теоретично український президент може опублікувати запис своєї розмови з Трампом, щоб зняти взагалі всі питання. Таким чином, політична кар'єра Трампа може бути врятована або зруйнована особисто Володимиром Зеленським.

З іншого боку, наголосив журналіст, ми знаємо, що син Гантер – син Джо Байдена, працював в Україні в компанії "Бурізма" Миколи Злочевського – міністра екології часів Януковича.

Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

"Звичайно, може бути, що Байден-молодший непричетний до корупційних схем. Чудеса часом трапляються, але щось я сумніваюся. Тому, швидше за все, в українських слідчих є певний компромат і на сина колишнього віцепрезидента США", – переконаний Яковина.

Практично випадково, через дуже дивний збіг обставин, в одній руці Зеленського – кар'єра Трампа, а в іншій – доля Байдена. Зараз він може без особливих зусиль зламати і те, і інше,

– вважає журналіст.

На думку Яковини, перемога Трампа означатиме продовження нинішньої політики хаосу й поступового розпаду західної цивілізації. Адже чинний президент США дуже любить диктаторів й терпіти не може ліберальний світовий порядок.

Водночас перемога Байдена означала б зміцнення НАТО та західного світу, всієї тієї цивілізації, яку ми вважаємо європейською, зазначив автор відеоблогу.



Джо Байден та Дональд Трамп

"Здавалося б, вибір очевидний. Але тут треба бути максимально обережним і виступати на стороні однієї чи іншої команди тільки тоді, коли стане точно зрозуміло, що вона перемагає", – підсумував Яковина.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 25 вересня 2019 року