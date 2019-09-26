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      В одній руці Зеленського – кар'єра Трампа, в іншій – доля Байдена, – Яковина

      119 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      У США розгорівся найпотужніший скандал за весь час правління Дональда Трампа. Тепер доля країни, всього західного світу й нашої цивілізації залежить від президента України Володимира Зеленського.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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      Він вважає, що теоретично український президент може опублікувати запис своєї розмови з Трампом, щоб зняти взагалі всі питання. Таким чином, політична кар'єра Трампа може бути врятована або зруйнована особисто Володимиром Зеленським.

      З іншого боку, наголосив журналіст, ми знаємо, що син Гантер – син Джо Байдена, працював в Україні в компанії "Бурізма" Миколи Злочевського – міністра екології часів Януковича. 

      Справа "Бурізми": що відомоАнтикорупційне розслідування стосується справи газової компанії "Бурізма", де замішаний син Джо Байдена – прямий конкурент Трампа на виборах. З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії колишнього міністра екології часів Януковича – Миколи Злочевського. На ексчиновника подали в розшук через незаконно отримані дозволи на видобуток газу.

      "Звичайно, може бути, що Байден-молодший непричетний до корупційних схем. Чудеса часом трапляються, але щось я сумніваюся. Тому, швидше за все, в українських слідчих є певний компромат і на сина колишнього віцепрезидента США", – переконаний Яковина. 

      Практично випадково, через дуже дивний збіг обставин, в одній руці Зеленського – кар'єра Трампа, а в іншій – доля Байдена. Зараз він може без особливих зусиль зламати і те, і інше,
      – вважає журналіст.

      На думку Яковини, перемога Трампа означатиме продовження нинішньої політики хаосу й поступового розпаду західної цивілізації. Адже чинний президент США дуже любить диктаторів й терпіти не може ліберальний світовий порядок.

      Водночас перемога Байдена означала б зміцнення НАТО та західного світу, всієї тієї цивілізації, яку ми вважаємо європейською, зазначив автор відеоблогу.

      Джо Байден та Дональд Трамп
      Джо Байден та Дональд Трамп

      "Здавалося б, вибір очевидний. Але тут треба бути максимально обережним і виступати на стороні однієї чи іншої команди тільки тоді, коли стане точно зрозуміло, що вона перемагає", – підсумував Яковина.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир" Івана Яковини за 25 вересня 2019 року

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа
      Джерело: 24 канал
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