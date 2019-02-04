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      В одном из ресторанов Ровно произошел пожар

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      В Ровно горел ресторан
      В Ровно горел ресторан / ДСНС

      Дерслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила о том, что в Ровно спасатели ликвидировали пожар в помещении ресторана "Istanbul". Во время инцидента никто не пострадал.

      Чрезвычайники заявили, что к ликвидации пожара были привлечены 7 пожарных автомобилей и более 40 спасателей.

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      Пожарные перекрыли часть дороги по улице Степана Бандеры где располагается ресторан.

      По обновленной информации пожарные полностью ликвидировали пожар.

      В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ДСНС и полиция. Спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллонов,
      – сообщили в пресс-службе ДСНС

      Региональное издание "Ровно вечернее" сообщил, что в помещении бывшего ресторана "Istanbul" вскоре должен заработать новый ресторан грузинской кухни.

       

       

      Теги: Новости Украины Ровно Пожар
      Источник: 24 Канал
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