В одном из ресторанов Ровно произошел пожар
Дерслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила о том, что в Ровно спасатели ликвидировали пожар в помещении ресторана "Istanbul". Во время инцидента никто не пострадал.
Чрезвычайники заявили, что к ликвидации пожара были привлечены 7 пожарных автомобилей и более 40 спасателей.
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Пожарные перекрыли часть дороги по улице Степана Бандеры где располагается ресторан.
По обновленной информации пожарные полностью ликвидировали пожар.
В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ДСНС и полиция. Спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллонов,
– сообщили в пресс-службе ДСНС
Региональное издание "Ровно вечернее" сообщил, что в помещении бывшего ресторана "Istanbul" вскоре должен заработать новый ресторан грузинской кухни.