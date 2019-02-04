В одном из ресторанов Ровно произошел пожар

Дерслужба по чрезвычайным ситуациям Ровенщины сообщила о том, что в Ровно спасатели ликвидировали пожар в помещении ресторана "Istanbul". Во время инцидента никто не пострадал.

Чрезвычайники заявили, что к ликвидации пожара были привлечены 7 пожарных автомобилей и более 40 спасателей. Читайте также: Пожар на складах в Киеве: спасатели предупредили о новой угрозе Пожарные перекрыли часть дороги по улице Степана Бандеры где располагается ресторан. По обновленной информации пожарные полностью ликвидировали пожар. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Спасатели проводят разбор конструкций. На месте работают специалисты ДСНС и полиция. Спасатели предотвратили взрыв помещение бывшего ресторана вынеся из горящего здания два углекислотных баллонов,

– сообщили в пресс-службе ДСНС Региональное издание "Ровно вечернее" сообщил, что в помещении бывшего ресторана "Istanbul" вскоре должен заработать новый ресторан грузинской кухни.