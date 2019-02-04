В одному з ресторанів Рівного сталася пожежа

Дерслужба із надзвичайних ситуацій Рівненщини повідомила про те, що у Рівному рятувальники ліквідували пожежу у приміщенні ресторану "Istanbul". Під час інциденту ніхто не постраждав.

Надзвичайники заявили, що до ліквідації пожежі було залучено 7 пожежних автомобілів та понад 40 рятувальників. Читайте також: Пожежа на складах у Києві: рятувальники попередили про нову загрозу Пожежники перекрили частину дороги по вулиці Степана Бандери де розташовується ресторан. За оновленою інформацією пожежники повністю ліквідували пожежу. На даний час пожежа ліквідована. Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники проводять розбір конструкцій. На місці працюють фахівці ДСНС та поліція. Рятувальники запобігли вибуху приміщення колишнього ресторану винісши з палаючої будівлі два вуглекислотних балони,

– повідомили у прес-службі ДСНС Регіональне видання "Рівне вечірнє" повідомило, що у приміщенні колишнього ресторану "Istanbul" невдовзі мав запрацювати новий ресторан грузинської кухні.