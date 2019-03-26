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      В офис нардепа Березы попытались ворваться вооруженные люди

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      В приемную нардепа Борислава Березы пришли неизвестные с оружием и устроили конфликт
      В приемную нардепа Борислава Березы пришли неизвестные с оружием и устроили конфликт / Facebook-страница Борислава Березы

      В приемную народного депутата Борислава Березы в Киеве пришли вооруженные люди и устроили конфликт с охраной. После инцидента неизвестные скрылись на авто, а сам политик полагает, что так кто-то ему передавал "привет".

      О подозрительных людях с оружием возле приемной Березы в полицию сообщил прохожий. Поэтому на место отправились наряды правоохранителей и следственно-оперативная группа.

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      В полиции рассказали детали инцидента: неизвестные пытались попасть к нардепу на прием, но охрана их не пустила. Тогда возник конфликт. Охранники пытались заблокировать вооруженных людей, но те протаранили авто и скрылись на авто Range Rover.

      Впоследствии полиция нашла поврежденный автомобиль злоумышленников без номеров на стоянке на улице Теодора Драйзера. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, общаются со свидетелями и разыскивают злоумышленников.

      Борислав Береза приймальня напад невідомі зброя поліція
      Авто злоумышленников, которое они бросили после инцидента

      Сам Береза ​​рассказал, что 26 февраля у него был запланирован прием граждан. Но из-за болезни нардеп перенес прием на вторую половину дня.

      Политик считает, что таким образом ему кто-то передавал "привет". Он рассказал, что злоумышленники приехали, похулиганили и скрылись на 3 автомобилях. Один из автомобилей без номерных знаков злоумышленники бросили на Троещине.

      Это мне что кто-то привет передает такой? Типа за то, что закрываем "наливайки" (учреждение, где нелегально продают алкоголь, ред.), "Игорек" (незаконные заведения с игровыми автоматами, ред.), не даем работать криминалу. То это мне криминал привет передает?
      – заявил Береза ​​в видеообращении.

      Нардеп пообещал вознаграждение тому, кто сообщит какую-либо информацию о злоумышленниках.

      А у нас новости. Произошло нападение титушек на мою приемную. Рассказываю и показываю.

      Опубліковано Borislav Bereza Вівторок, 26 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Полиция Борислав Береза
      Источник: 24 канал
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