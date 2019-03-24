На финского министра напал солдат Одина: кадры с места инцидента
Мужчина напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и пытался его побить 24 марта в городе Вантаа. Нападающий оказался членом антимигрантской группировки "Солдаты Одина".
Атаку нападавшего заблокировали охранники министра, которые скрутили злоумышленника, сообщает Iltalehti. Инцидент произошел на фермерском рынке, где представители нескольких партий встречались с избирателями.
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Когда охранники помешали нападению на Сойни, злоумышленник ударил бутылкой одного из охранников.
Нападавший был одет в куртку с нашивками организации "Солдаты Одина". Это движение, появившееся в 2015 году, которое выступает за усиление миграционного законодательства.
После инцидента Сойни продолжил встречу с избирателями и поблагодарил службу безопасности за молниеносную реакцию.
Глава МИД Финляндии Тимо Сойни
Полиция взяла это дело на свой контроль и выясняет, каковы были мотивы нападавшего. Никто из правоохранителей не пострадал.
Смотрите видео с места нападения на финского министра Тимо Сойни: