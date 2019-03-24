На финского министра напал солдат Одина: кадры с места инцидента

Мужчина напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и пытался его побить 24 марта в городе Вантаа. Нападающий оказался членом антимигрантской группировки "Солдаты Одина".

Атаку нападавшего заблокировали охранники министра, которые скрутили злоумышленника, сообщает Iltalehti. Инцидент произошел на фермерском рынке, где представители нескольких партий встречались с избирателями.

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Когда охранники помешали нападению на Сойни, злоумышленник ударил бутылкой одного из охранников.

Man with "Soldiers of Odin" logo (e.g. perform guards at Nazi PVL/NMR's events) attempted attack on Finland's Foreign Minister Timo Soini (formerly of xenophobe "Finns Party", now of spin-off "Blue Reform" party).

Event info: HBL

Pics: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva pic.twitter.com/hZJ0kmXm0D — b9AcE (@b9AcE) 24 марта 2019 г.

Нападавший был одет в куртку с нашивками организации "Солдаты Одина". Это движение, появившееся в 2015 году, которое выступает за усиление миграционного законодательства.

После инцидента Сойни продолжил встречу с избирателями и поблагодарил службу безопасности за молниеносную реакцию.

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни

Полиция взяла это дело на свой контроль и выясняет, каковы были мотивы нападавшего. Никто из правоохранителей не пострадал.

Смотрите видео с места нападения на финского министра Тимо Сойни: