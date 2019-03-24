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      На фінського міністра напав солдат Одіна: кадри з місця інциденту

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      Нападника на Тімо Сойні вчасно скрутили охоронці, тож міністр не постраждав
      Нападника на Тімо Сойні вчасно скрутили охоронці, тож міністр не постраждав / Iltalehti.fi

      Чоловік напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні та намагався його побити 24 березня у місті Вантаа. Нападник виявився членом антимігрантського угрупування "Солдати Одіна".

      Атаку нападника заблокували охоронці міністра, які скрутили зловмисника, повідомляє Iltalehti. Інцидент стався на фермерському ринку, де представники кількох партій зустрічалися з виборцями.

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      Коли охоронці завадили нападу на Сойні, зловмисник вдарив пляшкою одного з охоронців.

      Нападник був одягнений у куртку з нашивками організації "Солдати Одіна". Це рух, що з'явився у 2015 році, який виступає за посилення міграційного законодавства.

      Після інциденту Сойні продовжив зустріч з виборцями і подякував службі безпеки за блискавичну реакцію.

      Тімо Сойні Фінляндія напад на міністра
      Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні

      Поліція взяла цю справу на свій контроль і з’ясовує, якими були мотиви нападника. Ніхто з правоохоронців не постраждав.

      Дивіться відео з місця нападу на фінського міністра Тімо Сойні:

       

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      Теги: Новини політики Фінляндія Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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