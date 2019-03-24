На фінського міністра напав солдат Одіна: кадри з місця інциденту

Чоловік напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні та намагався його побити 24 березня у місті Вантаа. Нападник виявився членом антимігрантського угрупування "Солдати Одіна".

Атаку нападника заблокували охоронці міністра, які скрутили зловмисника, повідомляє Iltalehti. Інцидент стався на фермерському ринку, де представники кількох партій зустрічалися з виборцями.

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Коли охоронці завадили нападу на Сойні, зловмисник вдарив пляшкою одного з охоронців.

Man with "Soldiers of Odin" logo (e.g. perform guards at Nazi PVL/NMR's events) attempted attack on Finland's Foreign Minister Timo Soini (formerly of xenophobe "Finns Party", now of spin-off "Blue Reform" party).

Event info: HBL

Pics: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva pic.twitter.com/hZJ0kmXm0D — b9AcE (@b9AcE) 24 марта 2019 г.

Нападник був одягнений у куртку з нашивками організації "Солдати Одіна". Це рух, що з'явився у 2015 році, який виступає за посилення міграційного законодавства.

Після інциденту Сойні продовжив зустріч з виборцями і подякував службі безпеки за блискавичну реакцію.



Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні

Поліція взяла цю справу на свій контроль і з’ясовує, якими були мотиви нападника. Ніхто з правоохоронців не постраждав.

Дивіться відео з місця нападу на фінського міністра Тімо Сойні: