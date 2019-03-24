На фінського міністра напав солдат Одіна: кадри з місця інциденту
Чоловік напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні та намагався його побити 24 березня у місті Вантаа. Нападник виявився членом антимігрантського угрупування "Солдати Одіна".
Атаку нападника заблокували охоронці міністра, які скрутили зловмисника, повідомляє Iltalehti. Інцидент стався на фермерському ринку, де представники кількох партій зустрічалися з виборцями.
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Коли охоронці завадили нападу на Сойні, зловмисник вдарив пляшкою одного з охоронців.
Нападник був одягнений у куртку з нашивками організації "Солдати Одіна". Це рух, що з'явився у 2015 році, який виступає за посилення міграційного законодавства.
Після інциденту Сойні продовжив зустріч з виборцями і подякував службі безпеки за блискавичну реакцію.
Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні
Поліція взяла цю справу на свій контроль і з’ясовує, якими були мотиви нападника. Ніхто з правоохоронців не постраждав.
Дивіться відео з місця нападу на фінського міністра Тімо Сойні: