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      В офіс нардепа Берези спробували увірватися озброєні люди

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      У приймальню нардепа Борислава Берези прийшли невідомі зі зброєю та влаштували конфлікт
      У приймальню нардепа Борислава Берези прийшли невідомі зі зброєю та влаштували конфлікт / Facebook-сторінка Борислава Берези

      У приймальню народного депутата Борислава Берези в Києві прийшли озброєні люди і влаштували конфлікт з охороною. Після інциденту невідомі втекли на авто, а сам політик гадає, що так хтось йому передавав "привіт".

      Про підозрілих людей зі зброєю біля приймальні Берези до поліції повідомив перехожий. Тож на місце вирушили наряди правоохоронців та слідчо-оперативна група.

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      У поліції розповіли деталі інциденту: невідомі намагалися потрапити до нардепа на прийом, але охорона їх не впустила. Тоді виник конфлікт. Охоронці намагались заблокувати озброєних людей, але ті протаранили авто і втекли на авто Range Rover.

      Згодом поліція знайшла пошкоджене авто зловмисників без номерів на стоянці на вулиці Теодора Драйзера. Зараз правоохоронці оглядають місце події, спілкуються зі свідками та розшукують зловмисників.

      Борислав Береза приймальня напад невідомі зброя поліція
      Авто зловмисників, яке вони покинули після інциденту

      Сам Береза розповів, що 26 лютого в нього був запланований прийом громадян. Але через хворобу нардеп переніс прийом на другу половину дня.

      Політик вважає, що таким чином йому хтось передавав "привіт". Він розповів, що зловмисники приїхали, похуліганили і втекли на 3 автомобілях. Один з автомобілів без номерних знаків зловмисники кинули на Троєщині.

      Це мені що хтось привіт передає такий? Типу за те, що закриваємо "наливайки" (заклад, де нелегально продають алкоголь, – ред.), "ігорку" (незаконні заклади з гральними автоматами, – ред.), не даємо працювати криміналу. То це мені кримінал привіт передає?,
      – заявив Береза у відеозверненні.

      Нардеп пообіцяв винагороду тому, хто повідомить якусь інформацію про зловмисників.

      А у нас новости. Произошло нападение титушек на мою приемную. Рассказываю и показываю.

      Опубліковано Borislav Bereza Вівторок, 26 березня 2019 р.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Борислав Береза Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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