В оккупированной Ялте уничтожают Приморский парк

Сегодня, 8 марта, в оккупированном Крыму застройщики начали уничтожение уникальной природы Южного берега аннексированного Крыма.

Об этом сообщают жители города Ялта, передает "Сегодня".

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"С утра в выходной праздничный день в "неприкосновенном" Приморском парке Ялты (и даже не в парке, а прибрежной 50-метровой зоне) экскаватором роют котлован, забиваются сваи и прочее. С праздником, дорогие ялтинцы!", – написала в соцсетях одна из жителей Ялты.



Разрушение Приморского парка в Ялте

Напомним, в Бахчисарайском ханском дворце в оккупированном Крыму заменяют аутентичные конструкции современными.