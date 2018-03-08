В оккупированной Ялте уничтожают Приморский парк
Сегодня, 8 марта, в оккупированном Крыму застройщики начали уничтожение уникальной природы Южного берега аннексированного Крыма.
Об этом сообщают жители города Ялта, передает "Сегодня".
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"С утра в выходной праздничный день в "неприкосновенном" Приморском парке Ялты (и даже не в парке, а прибрежной 50-метровой зоне) экскаватором роют котлован, забиваются сваи и прочее. С праздником, дорогие ялтинцы!", – написала в соцсетях одна из жителей Ялты.
Разрушение Приморского парка в Ялте
Напомним, в Бахчисарайском ханском дворце в оккупированном Крыму заменяют аутентичные конструкции современными.
Источник: 24 Канал
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