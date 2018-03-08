В окупованій Ялті знищують Приморський парк

Сьогодні, 8 березня, в окупованому Криму забудовники розпочали знищення унікальної природи Південного берега анексованого Криму.

Про це повідомляють жителі міста Ялта, передає "Сегодня".

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"З ранку у вихідний святковий день в "недоторканому" Приморському парку Ялти (і навіть не в парку, а прибережної 50-метровій зоні) екскаватором риють котлован, забиваються палі та інше. Зі святом, дорогі ялтинці!", – написала у соцмережах одна з жителів Ялти.



Руйнування Приморського парку у Ялті

Нагадаємо, у Бахчисарайському ханському палаці в окупованому Криму замінюють автентичні конструкції на сучасні.