В окупованій Ялті знищують Приморський парк
Сьогодні, 8 березня, в окупованому Криму забудовники розпочали знищення унікальної природи Південного берега анексованого Криму.
Про це повідомляють жителі міста Ялта, передає "Сегодня".
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"З ранку у вихідний святковий день в "недоторканому" Приморському парку Ялти (і навіть не в парку, а прибережної 50-метровій зоні) екскаватором риють котлован, забиваються палі та інше. Зі святом, дорогі ялтинці!", – написала у соцмережах одна з жителів Ялти.
Руйнування Приморського парку у Ялті
Нагадаємо, у Бахчисарайському ханському палаці в окупованому Криму замінюють автентичні конструкції на сучасні.
Джерело: 24 Канал
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