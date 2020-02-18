В оккупированной Керчи ФСБшники задержали подростков: их обвиняют в подготовке терактов – видео

Российские силовики в оккупированной Керчи задержали 2 подростков 2003 и 2004 годов рождения. У них якобы были при себе самодельные взрывные устройства.

Ребят обвиняют в подготовке двух терактов в учебных заведениях города. Об этом информирует пресс-служба ФСБ РФ.

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Так, российские силовики называют подростков "сторонниками экстремистской идеологии" и последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил массовую бойню в своем колледже.

В ноябре 2018 года с одним из ребят уже проводили профилактическую беседу. Дело в том, что он якобы размещал в соцсетях положительные комментарии относительно действий Рослякова. Кроме того, по словам россиян, парень вступил в "интернет-сообщество неонацистов, участником которой раньше был Росляков".

Теперь же двое подростков готовили планы вооруженных атак, искали в сети инструкции по изготовлению взрывчатки и схемы зданий.

По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств задержанные проводили на домашних животных,

– говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовных дел по 30-й и 205-й статьями Уголовного кодекса России (подготовка к преступлению и теракт). Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Кого задержали российские силовики

Ряд российских телеграмм-каналов сообщает, что задержаны 15-летний Даниил Аниченко, который готовил ряд терактов вместе с 17-летним товарищем Артемом Ш. Парни якобы учились в Керченском морском техническом колледже.

Видео с задержанными парнями:

Что известно о теракте в колледже Керчи : коротко