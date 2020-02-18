В оккупированной Керчи ФСБшники задержали подростков: их обвиняют в подготовке терактов – видео
Российские силовики в оккупированной Керчи задержали 2 подростков 2003 и 2004 годов рождения. У них якобы были при себе самодельные взрывные устройства.
Ребят обвиняют в подготовке двух терактов в учебных заведениях города. Об этом информирует пресс-служба ФСБ РФ.
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Так, российские силовики называют подростков "сторонниками экстремистской идеологии" и последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил массовую бойню в своем колледже.
В ноябре 2018 года с одним из ребят уже проводили профилактическую беседу. Дело в том, что он якобы размещал в соцсетях положительные комментарии относительно действий Рослякова. Кроме того, по словам россиян, парень вступил в "интернет-сообщество неонацистов, участником которой раньше был Росляков".
Теперь же двое подростков готовили планы вооруженных атак, искали в сети инструкции по изготовлению взрывчатки и схемы зданий.
По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств задержанные проводили на домашних животных,
– говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовных дел по 30-й и 205-й статьями Уголовного кодекса России (подготовка к преступлению и теракт). Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Кого задержали российские силовики
Ряд российских телеграмм-каналов сообщает, что задержаны 15-летний Даниил Аниченко, который готовил ряд терактов вместе с 17-летним товарищем Артемом Ш. Парни якобы учились в Керченском морском техническом колледже.
Видео с задержанными парнями:
Что известно о теракте в колледже Керчи: коротко
- Трагедия произошла 17 октября 2018 года. Тогда в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень сначала устроил массовый расстрел людей, взорвал самодельную бомбу в столовой, а потом застрелился в библиотеке.
- Стрелок – ученик этого колледжа, 18-летний Владислав Росляков.
- В результате расстрела погибли 22 человека, среди них – и сам стрелок. Еще более 50 человек получили ранения.
- По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи правоохранители сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.