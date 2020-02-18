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      В оккупированной Керчи ФСБшники задержали подростков: их обвиняют в подготовке терактов – видео

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      Российские силовики задержали в Крыму подростков / Иллюстративное фото /inforesist.org

      Российские силовики в оккупированной Керчи задержали 2 подростков 2003 и 2004 годов рождения. У них якобы были при себе самодельные взрывные устройства.

      Ребят обвиняют в подготовке двух терактов в учебных заведениях города. Об этом информирует пресс-служба ФСБ РФ.

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      Так, российские силовики называют подростков "сторонниками экстремистской идеологии" и последователями Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил массовую бойню в своем колледже.

      В ноябре 2018 года с одним из ребят уже проводили профилактическую беседу. Дело в том, что он якобы размещал в соцсетях положительные комментарии относительно действий Рослякова. Кроме того, по словам россиян, парень вступил в "интернет-сообщество неонацистов, участником которой раньше был Росляков".

      Теперь же двое подростков готовили планы вооруженных атак, искали в сети инструкции по изготовлению взрывчатки и схемы зданий.

      По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Испытания "пробных" взрывных устройств задержанные проводили на домашних животных,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас решается вопрос об открытии уголовных дел по 30-й и 205-й статьями Уголовного кодекса России (подготовка к преступлению и теракт). Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

      Кого задержали российские силовики

      Ряд российских телеграмм-каналов сообщает, что задержаны 15-летний Даниил Аниченко, который готовил ряд терактов вместе с 17-летним товарищем Артемом Ш. Парни якобы учились в Керченском морском техническом колледже.

      Видео с задержанными парнями:

      Что известно о теракте в колледже Керчи: коротко

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Теракт Дети и несовершеннолетние Керчь ФСБ
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