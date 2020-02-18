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      В окупованій Керчі ФСБшники затримали підлітків: їх звинувачують у підготовці терактів – відео

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      Російські силовики затримали у Криму підлітків / Ілюстративне фото /inforesist.org

      Російські силовики у тимчасово окупованій Керчі затримали 2 підлітків 2003 і 2004 років народження. У них начебто були при собі саморобні підривні пристрої.

      Хлопців звинувачують у підготовці двох терактів у навчальних закладах міста. Про це інформує пресслужба ФСБ РФ.

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      Так, російські силовики називають підлітків "прихильниками екстремістської ідеології" та послідовниками Владислава Рослякова, який у жовтні 2018 року влаштував масову бійню у своєму коледжі.

      У листопаді 2018 року з одним із хлопців вже проводили профілактичну бесіду. Річ у тім, що він начебто розміщував у соцмережах позитивні коментарі стосовно дій Рослякова. Окрім того, за словами росіян, хлопець вступив в "інтернет-спільноту неонацистів, учасником якої раніше був Росляков".

      Тепер же двоє підлітків готували плани збройних атак, шукали в мережі інструкції щодо виготовлення вибухівок та схеми будівель.

      За адресами проживання у затриманих вилучені саморобні вибухові пристрої із вражаючими елементами. Випробування "пробних" вибухових пристроїв затримані проводили на домашніх тваринах,
      – мовиться у повідомленні.

      Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних справ за 30-ю і 205-ю статтями Кримінального кодексу Росії (Підготовка до злочину та теракт). Кримінальний кодекс РФ передбачає покарання за такий злочин у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

      Кого затримали російські силовики

      Низка російських телеграм-каналів сповіщає, що затримані 15-річний Данило Аніченко, який готував низку терактів разом із 17-річним товаришем Артемом Ш. Хлопці начебто навчалися у Керченському морському технічному коледжі.

      Відео з затриманими хлопцями:

      Що відомо про теракт у коледжі Керчі: коротко

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Теракт Діти і неповнолітні Керч ФСБ
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