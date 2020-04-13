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      В оккупированной Макеевке COVID-19 могла болеть врач, которая оперировала людей

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      Коронавирус в Макеевке / unsplash.com

      В оккупированной Макеевке Донецкой области умерла врач, которая возможно была больна коронавирусом. Несмотря на болезнь она продолжала лечить и делала операции.

      Сейчас больницу заблокировали люди в форме без опознавательных знаков. Об этом написал украинский блогер Анатолий Штирлиц в телеграмме.

      Важно На оккупированном Донбассе увеличилось число больных на коронавирусом

      В комментариях пишут что врач умерла, больницу заблокировали люди в форме без опознавательных знаков и никого не выпускают,
      – написал Штирлиц.

      Известно, что женщина умерла, но ее диагноз официально не подтвердили. Однако врач продолжала делала операции.

      Коронавирус на оккупированных территориях: что известно

      • На оккупированной части Луганской и Донецкой областей могут скрывать реальное количество больных коронавирусом.
      • Украинская разведка подсчитала, что примерно 150 человек на неподконтрольной территории Украины больны COVID-19. Зато оккупанты говорят о 26 заражениях.
      • Страна-агрессор передала примерно 300 тестов, но этого недостаточно для того количества населения, которое проживает на оккупированных территориях.
      • На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе ввели временные ограничения, которые действуют с 7 марта. Все лица, пересекающие линию разграничения, проходят процедуру осмотра и температурного скрининга.

      Перебіг коронавірусу
      Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Донецка Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Макеевка Больница Оккупированные территории
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