В оккупированной Макеевке COVID-19 могла болеть врач, которая оперировала людей
В оккупированной Макеевке Донецкой области умерла врач, которая возможно была больна коронавирусом. Несмотря на болезнь она продолжала лечить и делала операции.
Сейчас больницу заблокировали люди в форме без опознавательных знаков. Об этом написал украинский блогер Анатолий Штирлиц в телеграмме.
Важно На оккупированном Донбассе увеличилось число больных на коронавирусом
В комментариях пишут что врач умерла, больницу заблокировали люди в форме без опознавательных знаков и никого не выпускают,
– написал Штирлиц.
Известно, что женщина умерла, но ее диагноз официально не подтвердили. Однако врач продолжала делала операции.
Коронавирус на оккупированных территориях: что известно
- На оккупированной части Луганской и Донецкой областей могут скрывать реальное количество больных коронавирусом.
- Украинская разведка подсчитала, что примерно 150 человек на неподконтрольной территории Украины больны COVID-19. Зато оккупанты говорят о 26 заражениях.
- Страна-агрессор передала примерно 300 тестов, но этого недостаточно для того количества населения, которое проживает на оккупированных территориях.
- На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе ввели временные ограничения, которые действуют с 7 марта. Все лица, пересекающие линию разграничения, проходят процедуру осмотра и температурного скрининга.
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