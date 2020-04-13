В оккупированной Макеевке COVID-19 могла болеть врач, которая оперировала людей

В оккупированной Макеевке Донецкой области умерла врач, которая возможно была больна коронавирусом. Несмотря на болезнь она продолжала лечить и делала операции.

Сейчас больницу заблокировали люди в форме без опознавательных знаков. Об этом написал украинский блогер Анатолий Штирлиц в телеграмме.

Важно На оккупированном Донбассе увеличилось число больных на коронавирусом

В комментариях пишут что врач умерла, больницу заблокировали люди в форме без опознавательных знаков и никого не выпускают,

– написал Штирлиц.

Известно, что женщина умерла, но ее диагноз официально не подтвердили. Однако врач продолжала делала операции.

Коронавирус на оккупированных территориях: что известно

На оккупированной части Луганской и Донецкой областей могут скрывать реальное количество больных коронавирусом.

Украинская разведка подсчитала, что примерно 150 человек на неподконтрольной территории Украины больны COVID-19. Зато оккупанты говорят о 26 заражениях.

Страна-агрессор передала примерно 300 тестов, но этого недостаточно для того количества населения, которое проживает на оккупированных территориях.

На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе ввели временные ограничения, которые действуют с 7 марта. Все лица, пересекающие линию разграничения, проходят процедуру осмотра и температурного скрининга.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала