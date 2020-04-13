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      В окупованій Макіївці на COVID-19 могла хворіти лікарка, яка оперувала людей

      - Читать новость на русском
      Коронавірус у Макіївці / unsplash.com

      В окупованій Макіївці Донецької області померла лікарка, яка могла бути хвора на коронавірус. Попри недугу вона продовжувала лікувати та робила операції.

      Наразі лікарню заблокували люди у формі без розпізнавальних знаків. Про це написав український блогер Анатолій Штірліц у телеграмі.

      Важливо На окупованому Донбасі побільшало хворих на коронавірус

      У коментарях пишуть що лікар померла, лікарню заблокували люди у формі без розпізнавальних знаків і нікого не випускають,
      – написав Штірліц.

      Відомо, що жінка померла, але її діагноз офіційно не підтвердили. Однак лікарка продовжувала робила операції.

      Коронавірус на окупованих територіях: що відомо

      • На окупованій частині Луганської та Донецької областей можуть приховувати реальну кількість хворих на коронавірус.
      • Українська розвідка підрахувала, що приблизно 150 осіб на непідконтрольній Україні території хворі на COVID-19. Натомість окупанти говорять про 26 заражень.
      • Країна-агресор передала приблизно 300 тестів, але цього недостатньо для тої кількості населення, яке проживає на окупованих територіях.
      • На контрольних пунктах в’їзду-виїзду з окупованими територіями на Донбасі ввели тимчасові обмеження, які діють з 7 березня. Усі особи, які перетинають лінію розмежування, проходять процедуру огляду та температурного скринінгу.

      Перебіг коронавірусу
      Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Донецька Новини України Макіївка Лікарня Окуповані території
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