В окупованій Макіївці на COVID-19 могла хворіти лікарка, яка оперувала людей
В окупованій Макіївці Донецької області померла лікарка, яка могла бути хвора на коронавірус. Попри недугу вона продовжувала лікувати та робила операції.
Наразі лікарню заблокували люди у формі без розпізнавальних знаків. Про це написав український блогер Анатолій Штірліц у телеграмі.
Важливо На окупованому Донбасі побільшало хворих на коронавірус
У коментарях пишуть що лікар померла, лікарню заблокували люди у формі без розпізнавальних знаків і нікого не випускають,
– написав Штірліц.
Відомо, що жінка померла, але її діагноз офіційно не підтвердили. Однак лікарка продовжувала робила операції.
Коронавірус на окупованих територіях: що відомо
- На окупованій частині Луганської та Донецької областей можуть приховувати реальну кількість хворих на коронавірус.
- Українська розвідка підрахувала, що приблизно 150 осіб на непідконтрольній Україні території хворі на COVID-19. Натомість окупанти говорять про 26 заражень.
- Країна-агресор передала приблизно 300 тестів, але цього недостатньо для тої кількості населення, яке проживає на окупованих територіях.
- На контрольних пунктах в’їзду-виїзду з окупованими територіями на Донбасі ввели тимчасові обмеження, які діють з 7 березня. Усі особи, які перетинають лінію розмежування, проходять процедуру огляду та температурного скринінгу.
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