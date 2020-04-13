В окупованій Макіївці на COVID-19 могла хворіти лікарка, яка оперувала людей

В окупованій Макіївці Донецької області померла лікарка, яка могла бути хвора на коронавірус. Попри недугу вона продовжувала лікувати та робила операції.

Наразі лікарню заблокували люди у формі без розпізнавальних знаків. Про це написав український блогер Анатолій Штірліц у телеграмі.

Важливо На окупованому Донбасі побільшало хворих на коронавірус

У коментарях пишуть що лікар померла, лікарню заблокували люди у формі без розпізнавальних знаків і нікого не випускають,

– написав Штірліц.

Відомо, що жінка померла, але її діагноз офіційно не підтвердили. Однак лікарка продовжувала робила операції.

Коронавірус на окупованих територіях: що відомо

На окупованій частині Луганської та Донецької областей можуть приховувати реальну кількість хворих на коронавірус.

Українська розвідка підрахувала, що приблизно 150 осіб на непідконтрольній Україні території хворі на COVID-19. Натомість окупанти говорять про 26 заражень.

Країна-агресор передала приблизно 300 тестів, але цього недостатньо для тої кількості населення, яке проживає на окупованих територіях.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду з окупованими територіями на Донбасі ввели тимчасові обмеження, які діють з 7 березня. Усі особи, які перетинають лінію розмежування, проходять процедуру огляду та температурного скринінгу.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу