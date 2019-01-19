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      В оккупированной Макеевке обрушилась крыша жилого дома: фото

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      В оккупированной Макеевке обрушилась крыша жилого дома
      В оккупированной Макеевке обрушилась крыша жилого дома / Фото из открытых источников

      18 января на Донетчине, в оккупированной Макеевке произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.

      Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

      Читайте также: Танки между жилых домов: стало известно о грубых нарушениях оккупантов на Донбассе

      Инцидент произошел на бульваре 8 сентября в Кировском районе Макеевки. Причиной обрушения боевики называют "скопление большого количества снега на кровле здания".

      Произошло обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 30 квадратных метров, также существует угроза обрушения 50 квадратных метров,
      – заявили в ОРДО.

      Информации о жертвах в результате обрушения нет.

      Также отмечается, что для укрепления конструкции кровли было установлено 8 деревянных опор. Восстановительные работы запланированы на 19 января.

      Теги: Новости Украины Макеевка Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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