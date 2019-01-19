В оккупированной Макеевке обрушилась крыша жилого дома: фото
18 января на Донетчине, в оккупированной Макеевке произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.
Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
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Инцидент произошел на бульваре 8 сентября в Кировском районе Макеевки. Причиной обрушения боевики называют "скопление большого количества снега на кровле здания".
Произошло обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 30 квадратных метров, также существует угроза обрушения 50 квадратных метров,
– заявили в ОРДО.
Информации о жертвах в результате обрушения нет.
Также отмечается, что для укрепления конструкции кровли было установлено 8 деревянных опор. Восстановительные работы запланированы на 19 января.
Источник: 24 Канал
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