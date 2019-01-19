В окупованій Макіївці обвалився дах житлового будинку: фото

18 січня на Донеччині в окупованій Макіївці сталося часткове обвалення покрівлі п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомляють сепаратиські ЗМІ.

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Інцидент стався на бульварі 8 вересня у Кіровському районі Макіївки. Причиною обвалення бойовики називають "скупчення великої кількості снігу на покрівлі будинку".

Сталося обвалення дерев'яної обрешітки і шиферу на площі 30 квадратних метрів, також існує загроза обвалення 50 квадратних метрів,

– заявили в ОРДО.

Інформації про жертви в результаті обвалення немає.

Також зазначається, що для зміцнення конструкції покрівлі було встановлено 8 дерев'яних опор. Відновлювальні роботи заплановано на 19 січня.