В оккупированном Донецке под "милицией" боевиков взорвали авто: фото

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке утром в пятницу, 31 января, прогремел взрыв. Как впоследствии выяснилось, в центре города взорвали автомобиль BMW X5, который стоял припаркованным под зданием одного из незаконных подразделений боевиков, которое те называют "отделом по борьбе с организованной преступностью МВД".

Оккупационная администрация не сообщает, были ли пострадавшие в результате взрыва. Об этом информирует издание "Донецкие новости".

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По словам местным жителей, с самого утра в центре города прогремел взрыв, после которого над оккупированным Донецком поднялся густой черный дым. Впоследствии стало известно, что взорвался автомобиль BMW X5, припаркованный под зданием местных силовиков.



Взрыв в Донецке прогремел перед 9 часами утра

Никакой информации о возможных пострадавших нет, а сами боевики отказываются комментировать инцидент. Вполне вероятно, что взрыв стал следствием разборок между самими боевиками.



Боевики отказываются комментировать взрыв

Так же пока неизвестно, кто является владельцем взорванного автомобиля.



Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате взрыва