19:37
31 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Воскресение" Верховного правителя. Приятный сюрприз для Путина
      Вєсті Кремля
      22:28, 30 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, 30 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ПОМПЕО В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 BREXIT ГРИПП В УКРАИНЕ

      В оккупированном Донецке под "милицией" боевиков взорвали авто: фото

      167 Читати новину українською
      В центре Донецка взорвали BMW X5 / Коллаж 24 канала

      В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке утром в пятницу, 31 января, прогремел взрыв. Как впоследствии выяснилось, в центре города взорвали автомобиль BMW X5, который стоял припаркованным под зданием одного из незаконных подразделений боевиков, которое те называют "отделом по борьбе с организованной преступностью МВД".

      Оккупационная администрация не сообщает, были ли пострадавшие в результате взрыва. Об этом информирует издание "Донецкие новости".

      К слову: Россия организовала подрыв авто украинского разведчика в Киеве в апреле 2019-го

      По словам местным жителей, с самого утра в центре города прогремел взрыв, после которого над оккупированным Донецком поднялся густой черный дым. Впоследствии стало известно, что взорвался автомобиль BMW X5, припаркованный под зданием местных силовиков.

      вибух у Донецьку, підрив авто
      Взрыв в Донецке прогремел перед 9 часами утра

      Никакой информации о возможных пострадавших нет, а сами боевики отказываются комментировать инцидент. Вполне вероятно, что взрыв стал следствием разборок между самими боевиками.

      вибух у Донецьку, підрив авто
      Боевики отказываются комментировать взрыв

      Так же пока неизвестно, кто является владельцем взорванного автомобиля.

      вибух у Донецьку, підрив авто
      Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате взрыва

      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      62600
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости Донецка Взрыв Оккупированные территории Взрывы в Донецке
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Що вдалося зробити Кабміну Гончарука за 5 місяців
      Петро Охотін 42
      сегодня , 18:24 Не до свидания – прощайте: Brexit на обложках британских медиа
      97
      29 января , 10:53 8 типов мудаков на концертах
      233
      29 января , 18:29 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов
      88
      сегодня , 17:30 Голокост – провина всіх націй світу: чи можуть повторитися наслідки мовчазної згоди
      Леонід Остальцев 56
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук