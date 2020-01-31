В окупованому Донецьку під "міліцією" бойовиків підірвали авто: фото

В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку зранку п'ятниці, 31 січня, прогримів вибух. Як згодом з'ясувалося, у центрі міста підірвали автомобіль BMW X5, який стояв припаркованим під будівлею одного з незаконних підрозділів бойовиків, який ті називають "відділом по боротьбі з організованою злочинністю МВС".

Окупаційна адміністрація не повідомляє, чи були постраждалі внаслідок вибуху. Про це інформує видання "Донецькі новини".

До слова: Росія організувала підрив авто українського розвідника в Києві в квітні 2019-го

За словами місцевим мешканців, з самого ранку у центрі міста прогримів вибух, після якого над окупованим Донецьком піднявся густий чорний дим. Згодом стало відомо, що вибухнув автомобіль BMW X5, припаркований під будівленю місцевих силовиків.



Вибух у Донецьку прогримів перед 9 годиною ранку

Жодної інформації про можливих постраждалих немає, а самі бойовики відмовляються коментувати інцидент. Цілком імовірно, що вибух став наслідком розборок між самими бойовиками.



Бойовики відмовляються коментувати вибух

Так само поки невідомо, хто є власником підірваного автомобіля.



Наразі невідомо, чи були внаслідок вибуху постраждалі